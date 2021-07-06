日本称中国若攻台美日将共同防卫台湾回应乐见国际关注台海和平

日本副首相兼财务大臣麻生太郎昨天在东京的一场演讲中表示，中国如果侵犯攻击台湾，日本依安全保障相关法规，有可能行使受限的集体自卫权，「美日要一同防卫台湾」。针对麻生太郎这番谈话，台湾外交部发言人欧江安今天回应指出，外交部乐见并欢迎国际社会及各界友人持续关注台湾海峡的和平与稳定。

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欧江安说，台湾政府将在既有深厚基础上与理念相近国家紧密合作，捍卫民主价值及以规则为基础的国际秩序，共同努力维护台海及区域的和平、稳定与繁荣。

台湾战略学者苏紫云分析麻生的发言表示，台湾位处第一岛链关键位置，如果成为破口，不只影响全球战略平衡，日本能源经贸交通线将遭截断，因此日本已从战略模糊走向战略清晰。

另外，日本外务大臣茂木敏充今天宣布，继6月4日无偿提供124万剂AZ疫苗给台湾后，日本将再追加提供台湾113万剂AZ疫苗，这批疫苗预定后天7月8日运抵台湾。

台湾总统蔡英文今天透过脸书表示，继上次提供AZ疫苗，感谢日本再次提供，成为对抗疫情最坚实的力量，台湾会用最快的速度封缄、配发、施打，让更多台湾人因为这份友情的疫苗而降低感染的风险。

她并提到，东京奥运开幕在即，不仅代表世界在疫情中依然积极用运动竞技促进友谊与和平，更象征人类共同对抗病毒的决心。台湾选手会做最好的准备，也期待前往日本参加竞技，共同让疫情中展开的东京奥运更加精彩，振奋全世界的人们，一起走出疫情阴霾。

外传台积电和鸿海永龄基金会已经和上海复星就采购BNT疫苗达成协议。国台办发言人朱凤莲昨天晚间表示，作为台湾获得BNT疫苗的「唯一洽购方」，上海复星有关负责人早已公开表示，愿将疫苗「服务于台湾同胞」。

台湾行政院长苏贞昌今天就国台办的说法响应说，疫苗是维护健康顾人命，台湾政府只有一个心意，就是要保护民众健康跟生命，但中国这时还要说嘴，将台湾贬低为一个区，这就是为何台湾人民会对中国反感。

苏贞昌说，台湾民众对中国政府有不好印象，并严辞拒绝中国统治台湾，这些是中国自己搞出来的。