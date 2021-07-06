日本静冈发生土石流 匿名官员表示：热海市可能有100人失踪

日本静冈县部份地区受暴雨侵袭。热海市7月3日发生土石流，至少19人失踪。匿名官员表示：热海市可能有100人失踪。

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日本静冈县部份地区受暴雨侵袭。热海市7月3日发生土石流，至少19人失踪。美国广播公司（ABC）引述匿名官员称，仍然失踪的可能有100人，但详情仍不清楚。

日本放送协会（NHK）此前报导称，失踪人数有20人。

日本自卫队已派出紧急救援人员前往热海，约30名自卫队员加入搜救工作。

热海市政府官员对约2万户下达了疏散令。有80人被送往庇护中心。日本消防厅称，多达80户民房已被完全掩埋。

东京电力公司称有2830户面临断电。

根据报道，意外约于7月3日早上10时30分发生。有民众拍摄到山泥倾泻发生时的情况，从影片中可见，土石流冲毁房屋，民众和消防员奔跑逃生。

气象局官员称，倾盆大雨源于季节性雨锋持续。静冈县和神奈川县所受打击最为严重。政府已对静冈县、神奈川县和千叶县的部分地区发布土石流警告。一些河流水位已超过危险水平。

东京市和日本中部的东海地方也受到了暴雨的影响。

连接神奈川县和静冈县的东名高速公路一部分路段、以及新东名高速公路在静冈县的部份路段关闭。东京和新大坂车站之间的新干线列车服务暂停。