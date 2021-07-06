比利时驻韩大使的中国妻子又传涉打人事件

今年五月因打了首尔服装店店员巴掌的比利时驻韩大使夫人，今（6日）又被爆出与清洁员争吵并发生肢体冲突，掌掴韩国清洁员，还把快餐便当踢飞一公尺远。此前中国籍身份的比利时大使夫人相雪秋（Xiang Xueqiu）因殴打店员事件未了，她企图动用外交豁免权来逃避刑责，引起热议。比利时提前结束这位大使驻韩任期，正在准备回国让其回国日程。

广告 继续浏览后续

据新头壳今天报道称，韩国警方5日表示，比利时驻韩大使雷斯库伊（Peter Lescouhier）的夫人相雪秋（Xiang Xueqiu）当天上午9点25分在首尔汉南洞读书堂公园与龙山区政府所属的一名清洁员李某发生争吵。据悉，李某在打扫卫生时，不小心将扫帚碰到相雪秋身上，双方出于愤怒高声对峙，后发展至相互推挤，相雪秋被推倒在地。清洁员接受韩媒《SBS》的采访时透露事发背景，当时她将自己的便当放在公园的某一处角落，不料便当却突然遭到相雪秋无故踢飞1公尺远，于是双方才开始发生言语冲突，而且是相雪秋先动手，才导致演变成肢体冲突。

据悉相雪秋1958年出生于中国北京，与雷斯库伊在中国相识，2018年与外派到韩国的丈夫一同抵达首尔，并在当地以道教养生操专家教授太极拳。之前中国籍的相雪秋因赏店员巴掌事件仅以私人社交帐号向该店员道歉，引来韩国民众不满，比利时政府决定祭出惩罚，比利时驻韩大使馆28日发声明称，为符合双边的最大利益，已赴任3年的雷斯库伊无法继续履行职务，外交部决定今年夏天解除其职务，夫妻二人即将回国。

比利时驻韩大使馆28日还在脸书上称，相雪秋在韩国警方要求下放弃外交豁免权，29日发文表示，相雪秋已私下向两名店员道歉。但也有韩媒指出，相雪秋所谓的放弃外交豁免权，只是愿意接受警方调查，但并不会接受法院审判等司法程序。