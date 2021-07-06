联合国谴责印度监禁84岁的耶稣会牧师斯坦-斯瓦米 该牧师昨天病逝

联合国星期二说，它对84岁的耶稣会牧师斯坦-斯瓦米Stan Swamy在印度预防性拘留中死亡深感 "悲痛 "和 "不安"。印度耶稣会牧师斯坦-斯瓦米在刚刚过去的星期天在狱中死去。联合国人权维护者问题特别报告员玛丽-劳勒星期一在推特上说，对斯瓦米神父的指控是毫无根据的，并称监禁人权维护者是 "不可原谅的 "行为。

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据法新社今天报道称，联合国 "人权事务高级专员办事处发言人莉兹-特罗塞尔Throssell在日内瓦举行的例行新闻发布会上说："我们对84岁的人权捍卫者和耶稣会牧师斯坦-斯瓦米神父昨天（星期一）在孟买去世深感悲痛和不安，此前他于2020年10月根据《防止非法活动法》（反恐怖主义立法）被捕。

据特罗塞尔Throssell说，人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特曾多次提出斯瓦米神父和其他约15名活动家的案件，并呼吁在审判前释放他们。这位牧师去年曾因被指控在2018年在印度煽动种姓间暴力而被捕，尽管他患有帕金森病和其他疾病，但仍被拒绝保释。斯坦-斯瓦米神父曾在5月份因为患有新冠肺炎病毒而被送入医院，并在周末出现了心脏骤停。

据特罗塞尔Throssell说，"我们重申人权高级专员对印度政府的呼吁，即确保没有人因行使其言论自由、和平集会和结社自由的基本权利而被拘留。"

据联合国人权维护问题特别报告员玛丽-劳勒星期一在推特上说，对斯瓦米神父的指控是毫无根据的，并称监禁人权维护者是 "不可原谅的 "行为。

斯坦-斯瓦米神父的律师米希尔-德赛（Mihir Desai）说，印度当地政府和联邦政府应对该牧师的死亡负责，他们在逮捕他时就知道他生病了。