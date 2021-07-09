阿富汗塔利班周五宣称已经控制阿富汗全国领土的85%

法新社消息，阿富汗塔利班周五宣称，他们已经控制了阿富汗全国领土的85%，全国398个县中已经有250个处于他们的控制之下。塔利班还攻占了与伊朗接壤的一个最重要的边界哨所。

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由塔利班驻卡塔尔办公室领导人、塔利班国内公民关系部负责人沙哈布丁·德拉瓦率领的代表团8日上午抵达莫斯科进行为期2天的访问。德拉瓦周五在莫斯科的一个新闻会上发布了上述消息，但目前还没有得到其它独立消息来源的证实。俄罗斯外交部在其官网上说，俄罗斯总统阿富汗问题特别代表卡布洛夫8日与塔利班代表团举行了会谈，双方讨论了阿富汗局势以及启动和平谈判等问题。俄方对阿富汗北部地区紧张局势升级表示关切，呼吁防止其向境外蔓延。塔利班保证该组织不会侵犯中亚国家边界，并保证外国在阿富汗领土上的外交和领事使团的安全。塔利班代表确认有兴趣通过谈判实现阿国持久和平，并对所有族裔群体的利益有所考量。

另外，塔利班发言人沙欣周五表示，塔利班正在与喀布尔讨论阿富汗停火问题。沙欣说：“正在谈判讨论各种问题。”他指出，首先需要在渉及阿富汗政治体制的问题方面取得成果。据俄罗斯卫星通讯社报道，∙德拉瓦在莫斯科表示，塔利班不寻求篡夺阿富汗政权。他在记者会上表示：“我们不寻求全面篡夺政权”。他补充称，塔利班希望阿富汗社会所有代表都参与阿富汗国家的工作。德拉瓦还说："我们保证，将采取措施打击毒品生产，我们向国际社会保证，将打击走私。" 塔利班认为，美国将信守从阿富汗撤军的承诺。俄罗斯外交部长拉夫罗夫称，美国撤军意味着承认其任务失败。

美国总统拜登7月8日就美国从阿富汗撤军发表讲话。他说，美国在阿富汗的军事任务将在8月31日结束。拜登说，“我们将结束美国史上最长的战争”，“留在阿富汗并非选项，我不会再派新一代的美国人去阿富汗作战”。拜登表示，美国人不是去阿富汗建设他们的国家，让阿富汗人民独自决定自己的未来是他们的权利和义务。拜登承诺会继续支持阿富汗政府和安全部队。他还说，数以千计曾为美军效力、现在遭受塔利班叛乱分子威胁的阿富汗翻译，将能在美国寻求庇护。 拜登表示，”我相信阿富汗军队的能力”。

耗时20年的阿富汗战争耗费美国国库数兆美元，阵亡约2400名美军。拜登的撤军决定固然赢得两党的支持，却也同时引来一些批评，人们尤其担忧撤军恐让让塔利班捲土重来并更加坐大。据纽约时报报导，拜登在回答记者提问撤军相关问题，尤其反驳重蹈当年撤军越南覆辙时明显动怒，称美军这次撤离绝不会像1975年逃离西贡那般，还坚称美国已做得够多，足以让阿富汗警察和军队有足够能力保护他们人民的未来。

有分析指出，随着美国和北约国家军队不断撤离阿富汗，阿富汗境内的敌对行动不断升级，只要塔利班取得军事胜利，战斗就不会停止，阿富汗军队无法阻止塔利班在战场上取得进展，也无法阻止塔利班控制更多地区。