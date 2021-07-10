日本政府、东京奥组委、东京都政府、国际奥委会（IOC）和国际残奥委员会（IPC）代表五方和日本相关地方政府8日晚以视频会议的方式，就7月23日开幕的东京奥运会观众问题进行了讨论， 并决定奥运会的开闭幕式和即将在东京、神奈川、千叶和埼玉举行的赛事都以无观众形式举行，9日又加入北海道，10日福岛也做出了如此决定，这样，东京奥运会 750场比赛724场无观众，只有26场以有观众观战的形式进行。

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组委会在9日下午5时举行的新闻发布会上宣布，将在北海道、宫城、福岛、茨城、静冈5个道县举行有观众观战的比赛。 关于北海道，组委会解释说正在考虑有关9点之后结束的比赛的对应，但在晚上11点30分宣布：北海道的5场比赛都以无观众形式举行，而日本时间10日下午5时15分，福岛县的内堀知事宣布，鉴于新冠感染扩大，预定7月28日在福岛举行的棒球和垒球比赛也以无观众形式举行。

这样，茨城（足球）、静冈（自行车）、宫城（足球）三个县在奥运会期间观众可以亲临现场，将根据“容量在50％之内，最多10,000人”的规定允许观众入场，茨城只有和学校联动的观众可以入场，夜场除了宫城以外都无观众。

到10日为止，在总共750场比赛中，一都三县的716场无观众，北海道5场， 福岛3场，由此，有观众的比赛在宫城举行6场，在茨城举行8场，在静冈举行12场，共26场。

国际奥委会主席巴赫在9日面向选手们的视频讲话中说：“这是一个非常艰难的决定，我们都对这个结果感到遗憾。”