台积电、鸿海购买1000万剂辉瑞多波多折内幕 台媒首次点名“徐姗姗”两度搞鬼

台积电、鸿海已和上海复星医药、德国BioNTech于9日签约采购1千万剂BNT疫苗，但台积电和鸿海只是于12日才发布讯息。期间国际间以及中国内部对台湾购买疫苗都已经发生局面变化，包括台湾媒体点名的上海复星BNT在美国的行销副总裁徐姗姗的作梗也都失去了火药力道。

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据上报以内幕调查报道称，台积电和鸿海永龄基金会11日证实，采购德国BNT疫苗已正式进入签约程序。实际上，上海复星医药、德国BioNTech已和台积电、鸿海商定了各500万剂BNT疫苗的采购案，并于本周五（9日）晚间洽商合约，直至午夜过10日零时，才在3方共同参与下签订合约，因后续仍商议合约部分执行细节，直到11日上海复兴才正式公告此疫苗采购案消息，预计台积电和鸿海最快于12日发布重大讯息。

又依据规划期程，鸿海和台积电采购的这1千万剂BNT疫苗，首批1百多万剂可望在9月从德国原厂制造、原厂包装、直送台湾，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中尽管对鸿海和台积电是否已买到BNT疫苗，不愿多言，仅表示签约程序都在进行中，要大家“静候好结果”，不过因BNT是目前唯一可以施打在12岁以上学童的疫苗，所以陈时中今天也首度表示，指挥中心会考量将BNT疫苗给12到18岁的学生施打。

据知情人士指出，整个采购BNT疫苗过程一波三折，不可讳言，鸿海创办人郭台铭真得想尽办法要买下BNT疫苗给台湾，但最后台积电和鸿海能够顺利买到1千万剂的BNT疫苗，“台积电的参与，真得是让整个采购案情势大逆转的关键！”

相关人士强调，台积电的加入对整个BNT疫苗采购案起了关键性作用，其一是台积电吸引了国际目光，让上海复星“不卡了”；其二是台积电正规办事态度，让整个BNT采购案走“国际采购合约”，而非上海复星与香港、澳门采购疫苗“港澳模式”。

据该人士进一步说，台积电做为全球半导体供应链的领导者之一，极具国际份量，也因此台积电进场参与采购BNT疫苗案，不仅让德国政府对促成BNT原厂提供疫苗给台湾的态度和作法转趋积极；也因台积电吸引了欧美各国的目光，让国际关注到，明明目前各国采买疫苗均是由政府对原厂采购模式，但却独独台湾在采购德国BNT疫苗上，面临“中国代理商上海复星医药”卡关的怪异现象，之后美、日疫苗接棒提供台湾，在台湾国内疫苗荒稍解情况下，也终于让北京当局和上海复星医药体认到，“再卡下去，国际上都会认为台湾买不到BNT疫苗，都是因为上海复星卡关了”，北京当局体悟此时台湾已不缺疫苗，“再卡也没有意义”，上海复星终于决定松手。

知情人士更指出，台积电参与采购BNT疫苗的另一重要功能，就是因台积电以正规国际商务谈判专业团队参与采购案，让整个BNT疫苗采购案不致于因为中国代理商的介入而歪楼成“港澳化”模式。

知情人士强调，其实台湾的政府难以买到BNT疫苗，还有鸿海郭台铭买BNT疫苗不顺利，都是因为代理商上海复星医药坚持采取香港、澳门买疫苗的采购模式。上海复星医药取得德国BNT原厂的“大中华地区”代理权，主要贩售疫苗范围在中国、香港、澳门和台湾，因中国尚未放行，目前上海复星只有将疫苗卖给了香港、澳门，之前上海复星亦以相同态度对待鸿海，也因此鸿海之前打算透过复星集团郭广昌和德国原厂签约的方式，但不为上海复星所接受。

知情人士说，如今鸿海联手了台积电一起采购BNT疫苗，很清楚的，台积电早在6月10日向政府递件表明要捐赠500万剂疫苗给政府前，已先组了国际商务法律团队研究了解国际采买疫苗的方法，清楚各国都是采取国家对疫苗厂商形式，唯独台湾采购BNT疫苗的方式特殊。因此在台积电进场后，以国际商务谈判的专业团队来和上海复星讨论采购疫苗合约；其中有关BNT疫苗“药害免责”问题，台积电更是坚持照国际模式。

该人士指出，因鸿海和台积电与上海复星采购BNT疫苗后要捐赠给政府，疫苗所有权将移转给台湾官方，因此德国原厂需要明确取得台湾政府给予的“药害免责”权，这是台积电与上海复星、德国原厂谈判过程必须述明也坚持的，台湾官方才能给予德国原厂“药害免责”保证，这也是台积电和鸿海向上海复星买疫苗时，与港澳采购的最大不同。也因此，这次由台积电、鸿海联手和上海复星医药签订各5百万剂BNT疫苗，是一份清楚的疫苗采购国际合约形式。

据上报称，实际上，从去年底起，台湾方面无论是政府还是民间企团、团体在采购BNT疫苗过程，始终存在着“中国因素”！先是卫福部与德国BNT原厂进行购买疫苗议约时，在今年1月已完成草案，就等最后一步正式签署了，没想到BNT原厂此时却质疑台湾的中文新闻稿中有“我国”字眼，和英文稿上的“Taiwan”不同，之后我方也顺应原厂要求改为“台湾”，但最后双方合约却嘎然而止。当时我方私下了解的情况，才发现当时政府和BNT原厂往返的文件，均有另一BNT内部署名“XU”人士参与意见中。

据上报，之后台湾才发现，这位对台湾中文新闻稿“我国”有意见者，正是署名“XU”之人，最后卫福部采买BNT疫苗合约不了了之，台湾也得知此提出异议者，正是BNT在美国的行销副总裁徐姗姗，从BNT公司内部消息得知，徐姗姗是上海复星派到BNT的人，亦即徐姗姗为BNT公司的中国大股东人马。

据上报说，之后台湾方面改由民间与BNT接触，鸿海郭台铭最先跳出来表明要和德国原厂采购BNT疫苗，就在郭台铭和鸿海积极进行之际，没想到6月中徐姗姗再度出手，透过台湾媒体放话表明，“BNT不想跟郭台铭谈下去”，以BNT高层身分对郭董语多不满，而郭台铭亦在6月16日向卫福部表达，收到BNT德国原厂来信表示不要和他谈，BNT只和政府谈。

“徐姗姗”二度搞鬼，放话拒与鸿海洽谈激怒郭董。气得郭董在6月18日发脸书吁请与总统蔡英文见面并请求政府授权，而当日下午总统蔡英文与鸿海郭台铭及台积电董事长刘德音会面时，总统还当面安慰郭董说，“最近很辛苦！”要他不要把外界媒体报道对他的批评放在心上。郭台铭也当面回应总统说，他很清楚和政府没有关系，郭董在会中忍不住直接点名，都是“在美国的徐姗姗”搞的！

在台积电加入后，台湾国内采购和美、日提供的疫苗陆续进来，都让鸿海和台积电此时采购BNT疫苗的局势大为不同，中国方面态度也有所改变，国台办发言人朱凤莲日前发言不忘对台湾送暖并强调，上海复星集团是台湾获得BNT疫苗的唯一洽购方，台湾有意愿的县市与民间机构，可依照正常商业规则向谁集团洽购疫苗。

据上报，11日在网络上传出，中国官媒新华社11日报导指称永龄基金会和台积电9日时已和上海复星医药签订NT162b2（复必泰）疫苗的销售协议，之后会依“正常商业规则和程序”，报导中并未提及采购数量或是何时会出货。但在新华社的官网却查无此报导。

知情人士透露，新华社为什么出现此奇怪情事，据了解，主要是中国内部对台积电和鸿海与上海复星医药购得BNT疫苗一事，尚有不同意见。而台积电也审慎回应说，“签约当事人有多方，正在进行签约的法定程序”；鸿海则由永龄基金会执行长刘宥彤表示，“待有进一步消息，一定会正式对外界说明。”

但其实台积电和鸿海永龄基金会确实已和上海复星医药和德国BNT原厂商定，并已在10日零时后各自签下5百万剂疫苗合约了，只因三方仍就部分合约执行细节商议中，所以上海复星医药直到11日晚间才正式公告最后拍板消息。