接种中国疫苗入境免隔离 韩国学界忧防疫安全

韩国自本月起免除海外新冠疫苗接种完成者入境时的隔离规定。然而，除中国产疫苗的有效性受外界质疑导致的安全问题外，韩国专家还担心，这一举措可能会影响到韩国防疫外交。

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韩国7月起实行的海外疫苗接种者入境免隔离制度中，最引起争议的一点是，只要入境者接种世界卫生组织（WHO）批准紧急使用的疫苗，都予以承认免除隔离，但外界对部分疫苗的有效性和安全性存在忧虑和不信任，特别是中国产的国药和科兴疫苗。

世卫组织批准中国产疫苗用于急用时表示，国药和科兴的有效率分别为79%和51%，该数据远低于辉瑞的95%和莫德纳的94.1%。但即使如此，外界认为实际有效率可能更低。

韩国学术界和政界都对此表示担忧，峨山政策研究院副研究委员李东奎（音）在11日的报告中举例称，接种中国产疫苗的地区疫情反而恶化，比如科兴疫苗接种率高达51%的智利，每天仍有5000多名新增确诊者，在印尼接种中国产疫苗的350多名医务人员也被感染。

另外，泰国卫生部当地时间11日表示，618名医护人员接种2次中国科兴疫苗后仍被确诊，其中1名30岁的护士死亡。对此，泰国决定在第二次交叉接种中使用阿斯利康疫苗。

李东奎表示，“考虑到中国境内只接种中国产疫苗，因此中国入境者大部分接种的都是中国产疫苗，这部分人以探亲等目的入境后遍布全国各地，很难对其防疫状况进行检查或管理。”

而政府表示，海外疫苗接种者入境时，仍需接受3次病毒检测，确认结果为阴性后方可入境，因此防疫方面不存在安全问题。

但是，李东奎认为，韩国接受中国产疫苗接种者免隔离入境，还可能使韩国的防疫外交受到打击，“对中国产疫苗不信任加剧的情况下，中国产疫苗接种者入境越来越多，来自西欧国家的入境者反而会减少。”“在相互信任防疫的国家之间讨论旅行泡泡的可行性时，如果韩国的防疫外交受到打击，韩国的选择权可能缩小。”

他还说，“在目前全球发生变异病毒的情况下，对中国产疫苗接种者解除隔离的措施，会导致他国对韩国防疫状况的误解加深，甚至在国内疫情恶化的情况下，不只是旅行泡泡，目前与其它国家人员进行的交流也会受到打击。”

济州知事元喜龙当天在脸书发文表示，“韩国是第一个免除中国产疫苗接种者隔离的国家，但在韩国接种疫苗者前往中国时，仍需接受3周的自我隔离。”

也有韩国人批评，该制度是对中国展现低姿态外交，“制度并未获得中国的回应措施，很多人认为韩中之间未遵守相互主义原则”，李东奎指出，“这被认为韩国政府是不是想通过向中国示好而获得回报，想要在今后韩中经济交流或朝鲜问题上与中国合作。”