日本防卫白皮书首提台湾安全倾向加强与美合作 有风险有争议？

日本2021年版《防卫白皮书》写明了台湾在日本安全保障上的重要性。这反映出政府的姿态是为了支援处于中国大陆压力下的台湾，将与美国统一步调。在美中“新冷战”下，日本倾向于与美国合作。菅义伟政权内，接连有意见要求强化考虑到台湾突发事态的防卫力。不过，也有人担忧“若发展至与中国全面对立，日本将陷入国家性危机”（前驻华大使语）。在对华强硬论和融和论相互交错之中，日本政府展开应对的难度加大。而日本应该如何维持与美国、中国大陆、台湾的关系，开辟走向和平的道路？还看不到明确的前景。

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据共同社今天报道称，日本防卫白皮书显示日政府倾向于与美国合作。《防卫白皮书》体现了警惕感。“可以认为中国向美方姿态妥协的可能性较低，有关台湾的美中对立有可能进一步显现”。《防卫白皮书》这样说明了认为台湾稳定很重要的理由，展现出警惕感。白皮书还详述了有关台湾的中国大陆军事性动向。

《防卫白皮书》具体是介绍了越过台湾海峡中间线的大陆军机动向，还提及大陆航母编队通过了位于台湾南侧的海峡一事。防卫省强调“日本所处的环境非常严峻”（防卫相岸信夫语）。

共同社报道提及“煽动”一词，指从中显露出，日本有意提高国民的防卫意识，希望为加强日美防卫合作而完善环境。日本政府计划在预计年内召开的日美安全保障磋商委员会（2+2）上，讨论今后的合作应有形式。似乎是与此相呼应，出现了“为了从中国保护台湾，日本应该做好心理准备”（自民党干部语）的意见。

副首相兼财务相麻生太郎5日在演讲中称，若中国大陆攻打台湾，“日美必须一起防卫台湾”。他还称台湾之后被瞄准的地区是冲绳，煽动了危机感。

在对台友善的国内舆论扩展开来的背景下，最近还出现了说“作为民主国家的台湾”（防卫副大臣中山泰秀语）的发言。这显然与在1972年《日中联合声明》中承认中华人民共和国政府是“中国的唯一合法政府”的日本基本立场不符。

就《防卫白皮书》引发的“风险”，共同社说，不过，对华融和论依然根深蒂固。首相菅义伟6月17日在记者会上说“我们不会构建什么对华包围网”，与强硬论划清了界线。其背景原因在于，菅义伟认为若与经济联系紧密的中国敌对，即使日美同盟很牢固，也会成为“巨大风险”（外务省干部语）。

关于迟迟未定的如何对待中国国家主席习近平作为国宾访日，菅义伟身边人士也强调“没有成为白纸一张”。以亲华派著称的自民党干事长二阶俊博则配合7月1日的庆祝中国共产党成立100周年大会，送上了祝贺。此举彰显了与麻生等人的立场差异。

共同社说，日本应该如何维持与美国、中国大陆、台湾的关系，开辟走向和平的道路？还看不到明确的前景。