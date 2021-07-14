中国海军情报船靠近美澳联合军演海域 莫里森：非常警惕

据澳大利亚广播公司（ABC）报导，美澳2021年“护身军刀”（TS21）演习于星期三正式开始，澳大利亚军方正在密切跟踪一艘航向昆士兰附近海域的的中国情报船。澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）当天表示，对这艘船“非常警惕”。但他补充说，澳洲政府“不反对”该船只进入国际水域。

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根据澳大利亚国防消息人士的说法，这艘“辅助通用情报船”（AGI）为中国海军“天王星”号，预计将于周五航抵昆士兰外海。报导指，“天王星”号预计将对7月14日正式开幕的美澳“护身军刀”实施监视。预计这艘舰艇将留在澳大利亚领海外，但将在澳大利亚珊瑚海专属经济区内，以监视为期两周的军演。

报导称，“天王星”号配备有先进的通信系统，还能能够收集和拦截无线电信号，船上几个用于保护卫星天线的球形天线罩清晰可见，让其外形独特。

“护身军刀”被称为“澳大利亚最大规模的作战演习”，澳方还邀请了加拿大、日本、新西兰、韩国和英国的部队参加今年的演习活动。他们的活动将包括两栖登陆、地面部队演习、城市行动以及空战和海上行动。

澳大利亚国防部长彼得·达顿（Peter Dutto）证实，中国海军通用情报船“天王星”号正在通过托雷斯海峡接近澳大利亚东海岸，澳大利亚军方几天来一直对其进行监视。他说，该艘船只的到来是“中国人在过去几年所做事情的重复”，秘密的和公开的活动都与以前的“护身军刀”演习有关。

达顿说，“我们完全预料到在演习期间会有一艘此类舰艇抵达，并为它的存在做好了计划，就像我们在每次重复所做的那样。类似船只的存在并没有对 2017年或 2019年的‘护身军刀’演习造成影响，我们相信它也不会妨碍今年的演习。”

一位不愿透露姓名的澳大利亚军方官员表示，“天王星”号在刻意保持低调。他说，“这艘船目前处于全面的无线电管制（EMCON）状态，只发出绝对必要的信号。”

莫里森周三在接受悉尼2SM广播电台采访时说，对这艘船“非常警惕”。但他补充说，澳洲政府“不反对”它在国际水域出现。

莫里森说，“我们不......我们不提出任何问题，就像我们认为当（任何人）；无论是我们还是美国人、英国人、法国人或其他任何人，驶过南中国海时，不应该提出任何问题”。

莫里森补充说，“当然，我们看着他们。我们意识到了这一点。他们也在观察我们。”