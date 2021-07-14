小布什：美国和北约从阿富汗撤军是个错误

美国前总统小布什（George W. Bush）近日就德国总理默克尔（ Angela Merkel ）即将离任等话题接受了德国之声的采访。当提及阿富汗问题时，小布什说，美国和北约从阿富汗撤军是个错误。

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小布什说，“我担心阿富汗妇女和女孩将遭受难以言表的伤害”。他补充说，还担心阿富汗翻译和其他为驻阿外国军队提供过支持的人的安危。小布什说，“他们就这样被留下来，任由这些非常残暴的人宰割，这让我心碎。”

小布什在任上于2001年秋季在美国发生“9·11”恐怖袭击后向阿富汗派兵。他补充说，相信德国总理默克尔对撤军有“同样的感觉”。美国军方最近表示，其正在进行的撤军工作已经完成了90%以上，现任总统拜登说，撤军工作将在8月31日前完成。6月底，德国宣布从该国撤出所有部队，并关闭其在阿富汗北部马扎里沙里夫的总领事馆。

两名美国消息人士7月14日告诉路透社，预计拜登政府将在周三晚些时候宣布启动“联合避难行动”，以疏散阿富汗“特别移民签证”申请人（SIV ）。消息人士称，该行动将使用民用包机参与疏散行动。

另就对即将离任的德国总理的评价，小布什说，“默克尔为她的重要职位带来了品位和尊严。……她做出了非常艰难的、对德国最为有利的决定，并始终恪守自己的原则。她是一位富于同情心的领导人，一位勇于领导的女性。”

小布什说，正如对他本人一样，对很多美国人来说，默克尔就是一个独具特色的 “美国梦”：一位在共产主义非自由环境中长大的女性，成功登上了自由世界的顶峰，而且不是在别的什么地方，而是在德国。

报导指，按照美国人的观点，德国这个国家被美国从独裁政权中解放了两次：先是作为一个整体从纳粹政权中、然后是东德从前苏联的控制中。