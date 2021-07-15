确定来日参加奥运会开幕式的外国首脑只有法国总统

目前，新型冠状病毒感染在东京再次蔓延，14日、15日连续两天破千人，将于本月23日至下月8日举行的东京奥运会成了一场接近97%的赛场“无观众的赛事”，世界各国领导人纷纷表示不出席东京奥运会。

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据《每日新闻》13日报道，加拿大总理办公室当天表示，“总理贾斯汀·杜鲁多因东京奥运会几乎无观众而不会出席东京奥运会。”

美国总统乔拜登不会出席开幕式，但他的妻子吉尔·拜登女士将出席。

预计中国国家主席习近平也不会出现在东京奥运会上，目前中国方面正在考虑派国务院副总理孙春兰出席。

与此同时，韩国总统文在寅是否出席仍未确定。据韩国报纸报道，文在寅正考虑在开幕日的7月23日访问日本。 日本首相菅义伟在7月8日的记者会上说，“如果文在寅访问日本，日本方面将在外交礼仪上认真对应，这是理所当然的。”

目前，法国总统马克龙是唯一被确认参加东京奥运会开幕式的外国首脑，马克龙总统的出席是由于下届奥运会在巴黎举行，他必须要为将于2024年举办的奥运会接过火炬。

日本政府最初计划通过东京奥运会和残奥会欢迎来自世界各地 100 多位国家的领导人和高级官员激活日本外交，但这似乎已经变得不可能了。