塔利班继续与阿富汗政府军发生激战 塔利班开出停火条件

就在美军撤离阿富汗之际，塔利班继续与阿富汗政府军发生激战。据法新社报道，阿富汗警方周五表示，为夺回与巴基斯坦之间的关键边境口岸斯平布尔达克，阿富汗部队当天向塔利班发起进攻并与之展开激战。塔利班则开出条件，让政府释放7000名被关押的塔利班分子，以换取三个月的停火。

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星期五，阿富汗南部省份坎大哈警方发言人巴拉克扎伊说：“阿富汗部队正在与塔利班战斗，后者躲避在平民家中。”斯平布尔达克居民查希尔说：“战斗很激烈。”报道称，斯平布尔达克本周早些时候落入塔利班之手。占领斯平布尔达克是美军5月初开始撤离阿富汗之后塔利班发起的广泛攻势的一部分。有报道称，政府已重新控制了过境点，与此同时，多个地区的战斗仍在继续。另外，据路透社周五报道，一名阿富汗指挥官说，路透社摄影记者西迪基（Danish Siddiqui）周五在报道阿富汗部队和塔利班战斗人员在与巴基斯坦交界处发生的冲突时被杀。

参加和平谈判的阿富汗政府代表团发言人纳德里表示，塔利班还要求把塔利班负责人从联合国的黑名单上移除。目前阿富汗当局与塔利班的和平谈判进程依然处于僵局，阿富汗前总统卡尔扎伊和其他一些高级官员预计本周末飞往卡塔尔，在多哈与塔利班举行会谈，争取推动和平谈判进程。

美国则重申坚持外交进程和谈判，美国国务院发言人普莱斯表示，多哈和平谈判和外交进程是实现阿富汗和平与稳定的唯一途径。美国国防部公共事务助理部长发言人柯比也表示，“我们将继续推动政治解决方案，因为这是取得进展的唯一保证。” 他认为阿富汗军队拥有军事优势，并且能够保护安全，因为他们拥有空军、特种部队和最多的士兵，并补充说，“他们可以选择利用这些优势。”

此前据法新社报道，阿富汗西部省份巴德吉斯省的领导人在当地传统首领的斡旋下，和塔利班达成了停火协议。7月7日以来，巴德吉斯省首府瑙堡就多次遭到袭击。5月初以来，塔利班借着美国宣布八月底前完成撤军的东风，对阿富汗政府军发动了全面的进攻，瑙堡也成为塔利班瞄准的第一个省会城市。巴德吉斯省省长表示，“我们承诺遵守停火，我们希望塔利班也会这么做。”法新社指出，目前还不知道停火的时间是多长。

纽约时报的文章说，在阿富汗问题上，中国警告说，华盛顿现在要为仓促结束其在阿富汗长达20年的战争承担责任。中国外交部长王毅本月在北京的一个论坛上说。“不能甩锅推责，一走了之。不能因撤生乱，因撤生战。”虽然中国没有要求拜登总统撤回他下达的撤军计划，但中国高级官员通过这些声明已明确表示，他们将把该地区的任何不安全因素归咎于美国。