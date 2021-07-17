首尔回应中方大使驳韩总统候选人涉“萨德”发言

自首尔方面消息，韩国外交部官员7月17日就中国驻韩大使邢海明针对韩国下届总统热门人选、总统候选人、前检察总长尹锡悦涉“萨德”反导系统的发言表示，驻外外交机构对驻在国政坛人士的发言发布立场时应采取谨慎态度，以免影响到两国关系发展。

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据韩联社报导，尹锡悦14日在接受韩国《中央日报》采访时表示，部署“萨德”反导系统是国家主权行为。他提出，若中国想要求撤销“萨德”部署，应先撤销在本国边境部署的远程雷达。邢海明16日则于同一媒体上发表署名文章就此阐明立场。邢海明在文章中指出，中国的雷达不会威胁到韩国，朴槿惠政府时期作出部署“萨德”的决定损害了中韩间的战略互信。

就萨德问题，邢海明写道，“我愿再次强调，美国在韩部署萨德严重损害中国的安全利益，中国人民对此感到不安。而且完全超出韩国防御北方导弹的需要。采访提及中国的雷达，我不理解其中的逻辑，因为此前从未听韩国朋友说过，中国的雷达对韩国有什么威胁。”他另指，“坦率说，作为长期从事中韩友好的外交官，我十分怀念萨德前的中韩关系。那时候两国关系政通人和，一派繁荣景象。而萨德损害了中国的安全利益，当时韩国政府出尔反尔的做法也损害了中韩间的战略互信。”

邢海明称，“经过双方共同努力，中韩双方就阶段性妥善处理萨德问题达成共识，中韩关系才得以重回正轨。应该深刻反思，采取措施防止事态再次恶化，并为最终化解这一问题作出不懈努力。”对此，韩国外交部认为，外国大使回应韩国政坛人士而非政府官员的言论无助于两国关系发展，并向中国驻韩国大使馆转达了该立场。报导称，邢海明在韩国媒体发表署名文章是否获得中国政府批准尚不得而知。

报导提及，部分人士表示，邢海明的相关言论干涉韩国大选，亦是外交失礼。最大在野党国民力量党议员朴振要求外交部确认这是否为中国官方立场并就此提出抗议。邢海明的文章特别提到，“韩国已进入大选季，这是韩国内政，候选人都是我们的朋友。无论谁当选下一届总统，我们都愿同其开展友好交流，共同努力，推动中韩关系不断向好发展。我本人和中国驻韩国大使馆愿为此竭尽努力。”

韩国外交部官员强调，韩国政府对部署“萨德”的立场毫无变化。在韩国部署的“萨德”系统按照其本来的部署目的，不针对第三国，即不损害中方战略安全利益。据悉，尹锡悦出生于1960年，毕业于首尔大学法学系，2019年7月至今年3月，担任韩国检察总长一职。他曾坐镇指挥调查韩国前总统朴槿惠“亲信干政门”一案和前总统李明博的贪腐案。据韩国民调机构Realmeter于6月24日发布的一项民调结果显示，无党派的尹锡悦以32.3%的支持率遥遥领先，系最热门的下届韩国总统人选。