中国派出第二艘情报船监视美澳军演 澳防长表惊讶

据澳大利亚特别服务广播公司（SBS）7月18日报导，澳洲国防部长彼得·达顿（Peter Dutton）称，对中国决定派遣第二艘情报船监视澳美在该国东海岸的军事演习感到惊讶。此前，澳大利亚广播公司（ABC）报导指，在美澳2021年“护身军刀”（TS21）演习于本周开始之际，中国海军情报船“天王星”号正前往演习附近海域。

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达顿向媒体表示，“我们对出现两艘船只感到惊讶，但显然中方已经作出决定，要（在演习附近海域）有更大的存在。”他补充说，“我们希望他们在国际法规则的范围内运作和行事。”此前，达顿曾证实，中国海军“辅助通用情报船”（AGI）“天王星”号正在通过托雷斯海峡接近澳大利亚东海岸，澳大利亚军方几天来一直对其进行监视。他说，该艘船只的到来是“中国人在过去几年所做事情的重复”，秘密的和公开的活动都与以前的“护身军刀”演习有关。达顿说，“我们完全预料到在演习期间会有一艘此类舰艇抵达，并为它的存在做好了计划，就像我们在每次重复所做的那样。类似船只的存在并没有对 2017年或 2019年的‘护身军刀’演习造成影响，我们相信它也不会妨碍今年的演习。”

就第二艘中方情报船只出现的消息，澳大利亚贸易部长丹·特汉（Dan Tehan）表示，不太担心，并指所有国家都有权使用他们的船只来监督演习。他在周日接受澳大利亚天空新闻台节目采访时说，“重要的是，每个人都明白，我们有规则，我们希望每个国家都能遵守这些规则，当涉及到航行自由的时候”。他说，“对我们的贸易规则也是如此。有一些贸易规则，我们希望每个国家都能遵守这些规则。这是你能保持我们地区自由、开放、和平和繁荣的最佳方式。” “护身军刀”被称为“澳大利亚最大规模的作战演习”，澳方还邀请了加拿大、日本、新西兰、韩国和英国的部队参加今年的演习活动。他们的活动将包括两栖登陆、地面部队演习、城市行动以及空战和海上行动。

值得一提的是，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison ）周三在接受悉尼2SM广播电台采访时说，对“天王星”号的到来“非常警惕”。但他补充说，澳洲政府“不反对”它在国际水域出现。他说，“.我们不提出任何问题，就像我们认为当（任何人）；无论是我们还是美国人、英国人、法国人或其他任何人，驶过南中国海时，不应该提出任何问题”。莫里森说，“当然，我们看着他们。我们意识到了这一点。他们也在观察我们。”

报导指，特汉正在对韩国进行访问，他此行还包括在新加坡、越南和日本的行程。他谈到，“我们已经很清楚地表示，我们希望看到我们的贸易多样化。”他说，“我们认为，必须确保随着市场的变化，随着对我们商品需求的变化，我们为我们的出口商提供了选择。”他强调，澳大利亚正在尽其所能，保持印太地区的自由、开放和复原力。特汉说，“我们在经济和贸易方面需要做的是确保我们能够维持基于规则的制度”。他续指，“这意味着我们地区的发展是世界上其他地区所没有的，并使这个地区的所有国家受益。”