新一轮和谈之际塔利班最高领导人：支持政治解决阿富汗问题

塔利班最高领导人海巴图拉·阿洪扎达（Hibatullah Akhundzada）7月18日发表为即将到来的宰牲节致辞时表示，塔利班支持政治解决阿富汗问题。阿富汗政府和塔利班的代表17日在卡塔尔首都多哈展开新一轮和谈。双方星期天继续会谈。

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阿洪扎达说，尽管在军事上取得了较大进展，但塔利班坚定支持政治解决阿富汗问题，并将利用一切机会在阿富汗建立伊斯兰体系，实现和平与安全。他称，塔利班致力于通过对话解决阿富汗问题。他提出，“我们向邻国、地区和世界各国充分保证，阿富汗不会允许任何人利用我们的土地对任何其他国家构成安全威胁。”

阿洪扎达称，塔利班仍然致力于制定一个结束战争的解决方案，但抨击“‘反对党’（阿富汗政府）浪费时间”。近期，塔利班武装利用美国和国际联军从阿富汗的撤军进入最后阶段的机会，在阿富汗广大地区发起闪电般的攻势。塔利班目前据信已经控制了该国400多个区的约一半，几个重要的边境关口，并包围了一些重要省份的首府。

据法新社报导，阿富汗安全部队的一位发言人说，亲政府的战斗人员进行了244次行动，杀死了967名“敌人”战斗人员，包括主要指挥官。

阿富汗国防部发言人阿杰马尔·奥马尔·辛瓦里（Ajmal Omar Shinwari）告诉记者说，“到目前为止，我们已经夺回了24个地区，我们的目标是夺回所有的领土......。我们已经准备好保卫我们的国家。”此外，塔利班和阿富汗政府代表17日在卡塔尔首都多哈举行新一轮和平谈判。双方的和谈努力几个月来不时中断，举步维艰。