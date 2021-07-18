朝媒谴责韩最大在野党党魁撤销韩统一部言论

自首尔方面消息，朝鲜外宣媒体“统一的回声”7月18日援引部分韩媒报导称，韩国最大在野党国民力量党首李俊锡近期接连提及需撤销女性家庭部和统一部，激起韩国政坛和社会各界谴责声浪。

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据韩联社报导，李俊锡9日做客一档广播节目时强调小政府主义，提出废除女性部和统一部。韩国统一部长李仁荣随后就此表示遗憾，双方连日展开唇枪舌战。韩国统一部发言人李钟珠12日还表态称，李俊锡有关撤销统一部的发言表示，为体现指向和平统一的大韩民国宪法精神、治愈国家分裂的创伤、尽早实现韩朝和平共处与共同繁荣，统一部理应存续下去并不断发展壮大。

对此，朝鲜外宣媒体“统一的回声”报导指，多位韩方人士指出李俊锡助长两性矛盾、为韩朝关系添堵的言论是愚蠢荒诞、不负责任的。朝媒还引用国民力量党议员权宁世所谓“施政不只是数学运算”的评价，并称不仅连同党议员们也批评李俊锡的发言，社会各界也反驳称，应该废除的反而是李俊锡领导的“国民力量”这一政党。

报导指，自李俊锡9日提出废除女性部和统一部后，多家朝鲜外宣媒体以个人名义刊登文章谴责李俊锡有关撤销女性部的发言，但对有关撤销统一部的发言保持缄默。韩美两国今年3月举行联合军演时，朝鲜曾威胁废除对韩机构“祖国和平统一委员会”。

值得一提的是，韩国前总统李明博在担任期间曾于2008年1月表示，打算裁撤专门为处理韩朝两国之间关系而设立的统一部，并计划将其职能转交其他部门。时任李明博团队总统接管委委员长李庆淑称，政府机构重组后，可裁减近7000名公务员，这将是建国以来规模最大的(裁员)。据悉，下一届韩国总统大选预定在2022年3月9日举行。