美空军派25架F-22至西太平洋 美在澳洲首次试射爱国者导弹

总部位于夏威夷的美国太平洋空军司令部本周表示，本月将从夏威夷空军国民警卫队和阿拉斯加的埃尔门多夫·理查森联合基地部署大约25架F-22“猛禽”战斗机到关岛和提尼安岛地区，执行一项名为“太平洋钢铁·2021”（Pacific Iron 2021）的演习行动。此外，美国陆军太平洋防空和导弹防御部队与澳大利亚国防军同行合作，于7月16日完成了在澳洲本土的首次爱国者地对空导弹发射。

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美国太平洋空军司令官威尔斯巴赫（Ken Wilsbach）向美国有线电视新闻网（CNN）表示，“我们从未在太平洋空军作战地区部署过这么多的猛禽战斗机。”F-22是具有隐身作战功能的第五代战斗机，也是世界上最先进的战斗机之一，美国空军本月派遣20多架该战机参加西太平洋的一次演习，是一次不同寻常的大规模部署。

正当中美在台海和南海等太平洋热点地区关系紧张之际，美国部署大量F-22参加演习是在向北京直接传递信息。这一观点来自美国太平洋司令部联合情报中心前作战主任舒斯特尔（Carl Schuster）。他表示，正常情况下，F-22的部署数量为6至12架。舒斯特尔称，“太平洋空军正在证明，他们可以在短时间内部署比（中国）目前全部库存数量相同或是更多的第五代战斗机。”

报导指，中国空军大约有20至24架可操控的第五代战斗机，中国在这方面的能力正在快速提升。报导援引美国空军的统计称，美国目前拥有大约180架F-22，但由于维护需求等原因，只有约一半的飞机能够同时执行任务。因此，此次美国派遣了约25%的F-22参加“太平洋钢铁·2021”演习。

美国太平洋空军司令部的一份声明称，此次“太平洋钢铁·2021”演习是为了支持美国国防部于2018年发布的《国防战略报告》。该战略要求美军成为一支“更具致命性、适应性和复原力的力量”。在此次演习中，还有来自爱达荷州山之家空军基地的10架F-15“攻击鹰”战斗机和来自日本横田空军基地的两架C-130J“大力神”运输机将加入F-22战斗机，以充实美国空军所谓的“敏捷作战行动”的机队。

报导称，“敏捷作战行动”概念旨在将美国作战飞机和其他作战资产分散到整个地区的机场，以提高它们在敌人导弹袭击下的生存能力。美国在西太平洋的大部分作战空中力量都集中在冲绳的嘉手纳空军基地或关岛的安徒生空军基地等大型军事设施。

另据了解，正在参加美澳2021年“护身军刀”（TS21）演习的美国陆军太平洋防空和导弹防御部队与澳大利亚国防军同行合作，于7月16日在昆士兰的浅水湾训练区完成了在澳洲本土的首次爱国者地对空导弹发射。

来自美国陆军的声明称，“在历史性的第一次演习中，驻扎在日本和关岛的第38防空炮兵旅、第94陆军航空和导弹防御司令部的士兵用爱国者导弹成功打击了无人机目标，这是澳大利亚与美国最大的军事演习‘护身军刀’的一部分。”

除美国和澳大利亚外，今年的演习还有来自加拿大、日本、新西兰、韩国和英国的参演部队，印度、印度尼西亚、法国和德国的代表团将观摩演习。此次演习包括部队后勤活动、两栖登陆、地面部队演习、城市行动、空战和海上行动。活动将于7月18日至31日在昆士兰州各地达到高峰。