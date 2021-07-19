俄罗斯将与塔吉克和乌兹别克在阿富汗边界附近举行联合军事演习

据法新社报道，俄罗斯周一宣布，下月将与塔吉克及乌兹别克联手，在塔吉克与阿富汗边界附近举行军事演习。此举是旨在稳定当地局势，防止美国从阿富汗撤军之后出现动荡。阿富汗的塔利班武装对政府军不断发动攻势，引发有关国家对边界情势动荡的担忧。

广告 继续浏览后续

俄罗斯国防部的声明指出，这场联合军演将于8月5日至10日在塔吉克境内的一座训练场举行。中央军区司令拉宾表示，部队将举行演习，以打击“入侵盟国领土的非法武装部队”。阿富汗塔利班趁着外国军队撤离的空档，在全国各地发动一系列攻势。数周来，阿国政府军和难民不断跨越边界进入塔吉克，以逃离塔利班的猛烈攻势。据信塔利班目前已掌控阿富汗约半数的地区、数个边境通道，并围攻多个省会。

十余个驻阿富汗外交使节团19日呼吁塔利班紧急终止残酷无情的攻势，表示这与他们宣称希望透过政治谈判结束国内冲突的说法并不一致。俄罗斯则认为，美国在阿富汗任务彻底失败，阿国局势之所以迅速恶化，应归咎于外国军队撤离。

与此同时，阿富汗政府和塔利班之间在多哈的谈判无果而终。阿富汗政府和塔利班代表团周日在一份联合声明中表示，在多哈进行了两天无结果的会谈后，他们将再次会面并计划加快和平谈判。谈判双方代表表示， “双方承诺继续进行高级别谈判，直到达成和解”。该声明中补充说，“我们将努力在阿富汗全境提供人道主义援助。”

由于当地安全局势堪忧，许多国家纷纷从阿富汗撤离自己的侨民。法国驻喀布尔大使馆紧急呼吁法国所有公民离开阿富汗，法国派往阿富汗的撤侨专机于7月17日上午8点离开喀布尔。法国表示，在此之后，无法保证其侨民自阿富汗撤离的安全。

美国则表示，将在8月底之前撤走1万8000名与美军一起工作或合作的阿富汗人。这些曾经协助美军的翻译、司机和分包商担心塔利班卷土重来后对他们进行报复。白宫发言人普萨基称赞这些阿富汗人是"勇敢的人"，并表示拜登政府希望"承认他们在美军驻阿富汗的20年中所发挥的重要作用"。美国官员说，"撤离阿富汗的航班将在7月最后一个星期开始启动"，申请了特别签证的申请人及其家人应在8月31日之前离开该国，这是美国军方希望完成撤军的日期。