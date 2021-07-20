中港东奥参赛队历来规模最大 中国有望奖牌榜夺亚 香港得奖机会历来最大

东京奥运会将于本周五揭幕，中国大陆派出431名选手参赛，而香港则有46名运动员参与竞逐，两地均是历来境外最大规模的参赛团队，台湾的68人参赛队则是有纪录以来的第三大规模。香港特首林郑月娥表示，这是香港有史以来参赛运动员人数最多的一次，有体育界人士对她说，今届将是香港运动员有史以来得到奖牌机会最大的一次，期望运动员全情投入，尽力比赛。

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林郑月娥今(20日)早出席会议前，站在「支持香港运动员」的粉红色宣传布景板前表示，港府花一年多时间磋商及购入奥运转播权予五个电视台转播，预计未来数星期会有几千小时的奥运节目在不同电视台播放，康乐文化事务署亦会在港九新界设立直播区，让市民一同观赏赛事，支持中国国家队和中国香港队，并为他们打气。

香港在1996年、2004年和2012年先后夺得1金、1银、1铜，但2016年则没有奖牌进帐。数据科技公司Gracenote 4月时根据2016年奥运成绩推测东奥奖牌榜成绩，指香港可能夺得5面奖牌，分别是「牛下女车神」李慧诗在单车赛中夺1金1银、香港代表队于乒乓混双及女团分别挂铜，以及「飞鱼」何诗蓓在游泳赛中摘下铜牌。

中国有望在奖牌榜上夺亚

根据Gracenote的预测，美国、中国及俄罗斯将位居奖牌榜前三名，主办国日本则会在金牌上有「大跃进」，取得历史新高的34面金牌。

被Gracenote看好在奖牌榜上夺亚的中国代表队，今届派出133名男运动员和298名女运动员参赛东奥，比2008年北京奥运会的639人为少，但却是参与境外比赛规模最大的一次，连教练、领队、队医等工作人员计算在内，中国代表团总人数更高达777人。

除了规模最大，中国有经验的奥运选手比例亦高达三成二。在431名运动员中，有138人曾参加往届奥运，当中绝大部分曾参加2016年里约热内卢奥运，为当年26面奥运金牌进帐19面。各运动员将在30大项225个小项比赛中争夺奖牌，为境外参赛小项最多的一届。而他们肯定不会夺奖的，是中国队没有参与的3大项114小项赛事，即冲浪、棒垒球和手球。

中华台北队今次有68人参赛东奥运的18个大项赛事，能否取得比上次里约奥运1金2铜更好的成绩，留待8月8日东奥结束时揭晓。