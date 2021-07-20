韩国总统文在寅放弃奥运期间访日

韩国总统府19日宣布，总统文在寅放弃配合东京奥运会开幕式访日。据透露，文在寅对此表示“遗憾”，并愿意随时举行日韩首脑会谈。

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韩国方面认为，访日的前提条件应该是举行能够就两国悬而未决问题取得成果的首脑会谈，但双方磋商的结果表明，要取得这一成果很困难。

韩国总统府国民疏通首席秘书官、青瓦台发言人朴洙贤、20日在接受韩国广播节目采访时透露了这一点。据朴洙贤介绍，文在寅总统访日意愿强烈，决定放弃时表示“非常遗憾”，他说，“我希望两国领导人能够随时会面”，并指示“应进一步推动事务级别的讨论”。

与此同时，韩国外交部第一次官崔钟健20日上午前往日本，出席将于21日举行的日美韩副外长级会谈。韩国方面还计划由文化体育观光部长官黄熙作为政府代表出席奥运会开幕式。

另据韩国的电视台16日报道称，驻韩日本大使馆的高官在接受采访时发表了不妥言论，大意是说韩国总统文在寅围绕日韩关系独自打心理战。

20日，韩国市民团体“积弊清算人民参与联合”以对文在寅总统对日本的态度做不适当的发言，将日本驻韩大使馆总公使相马尚弘，以侮辱和损害名誉向警察厅国家搜查本部告发。

据说相马在与韩国媒体的会谈中通过性的表现形式批评了文总统在改善韩日关系方面的作为。

日本大使馆方面17日表示，日本驻韩大使相星孝一对相马给予了严重提醒。

首相菅义伟19日就文在寅放弃访日在官邸向记者团表示，“关于其背景，我并无阐述的立场”，称相马的发言“作为外交官是极其不合适的发言，令人遗憾”。日本政府19日开始探讨拟近期调动相马。