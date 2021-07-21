美日韩副外长会议关切台海、东海及南海等区域问题

正在对亚洲进行访问的美国常务副国务卿温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）7月21日于东京，与韩国外交部第一次官崔钟建和日本外务省外务审议官森健良进行了美日韩副外长会议。据悉，三方在会谈中探讨了东海和南海及台湾海峡局势，并就缅甸事态发展等地区问题以及实现自由和开放的印太地区的努力交换了意见。

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第8次美日韩副外长会议于周三召开。据日本外务省会后发表的声明介绍，三国副外长的会谈大约持续了90分钟。日方声明指，“三方一致认为，围绕三国的安全环境日益严峻，并重申三国在广泛领域开展更紧密合作的重要性。”

就朝鲜问题，声明称，“三方就朝鲜最近的局势交换了意见，并根据美国政策审查的结果密切协调其未来政策。三方还同意继续密切合作，并根据联合国安理会决议实现朝鲜的完全无核化，还申明了全面执行联合国安理会相关决议的重要性。森健良请谢尔曼和崔钟建在（被朝鲜）绑架人员问题上继续给予理解和合作，并得到他们的支持。”

就区域事务和全球合作，声明称，“三方就中国在东海和南海的行动、台湾海峡和缅甸局势等地区问题以及实现自由和开放的印度洋-太平洋的努力交换了意见。他们还就包括应对新冠病毒在内的国际卫生问题和气候变化等全球性问题交换了意见，并同意进一步深化三国之间的合作与协作。”

韩国外交部的声明亦提及，“三位副部长一致理解对话和接触对实现朝鲜半岛完全无核化和建立持久和平的重要性，同意继续通过外交努力推动当前局势发展。”声明称，“韩、美、日三位副部长重申三方愿在本地区和平、稳定与繁荣符合三国共同利益的共识下，在该地区开展合作。三位副部长对缅甸局势深表关切，同意合作尽快解决局势。”

声明指，“此外，三位副部长同意继续寻求基于三国共同价值观的面向未来、互利共赢的合作方式，以应对地区以外的气候变化、健康等全球性问题。三位副部长重申了韩美日合作的意义，同意今后定期会晤，继续保持三国间的密切沟通。”

据悉，谢尔曼当天还与日本防卫大臣岸信夫举行了会谈。据美国国务院发言人介绍称，双方重申，“美日联盟仍然是印太地区和平、安全和繁荣的基石。谢尔曼强调了美国对保卫日本的坚定承诺。”声明称，“副部长和国防部长强调了台湾海峡和平与稳定的重要性，并强调了他们对努力实现朝鲜半岛完全无核化的共同承诺，包括通过美国、日本和韩国之间的三方合作。”