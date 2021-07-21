英国防长访问日韩：英将在亚洲水域永久部署两艘军舰

英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）7月20日与日本防卫大臣岸信夫、首相菅义伟举行会谈。华莱士当天宣布，在英国皇家海军“伊丽莎白女王”号（HMS Queen Elizabeth）航母打击群今年9月访问日本之后，英国将永久性部署两艘军舰在印太海域。华莱士并于21日抵达韩国与韩国国防部长官徐旭举行了会谈。

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据日本防卫省声明介绍称，菅义伟周二下午会见了来访的华莱士双方会谈持续了约15分钟。菅义伟说，欢迎英国“伊丽莎白女王”号航母计划在今年访问日本，这象征着英日关系漫长历史中的一个“新阶段”。对此，华莱士说，“包括‘伊丽莎白女王’号在内的英国航母打击群在印太地区的部署表明，英国重视以国际法为基础的自由和开放的海上法律和秩序，并与分享我们基本价值观的伙伴合作。”

菅义伟表示，“英国和日本将继续密切合作，确保包括对日本的港口访问在内的一系列活动有助于实现一个‘自由和开放的印度洋-太平洋’，并有助于该地区和国际社会的和平与稳定”。华莱士说，“英国和日本将继续密切合作，以确保这一系列活动有助于实现一个 ‘自由和开放的印度洋-太平洋’，并有助于区域和国际和平与稳定”。

在与岸信夫举行的联合新闻发布会上，华莱士宣布了“伊丽莎白女王”号航母打击群将到访的日本港口，它们包括佐世保市、冲绳、吴市、横须贺市和舞鹤市。日方就日英防长会谈介绍说，“两位部长对他们之间的首次面对面会谈表示欢迎，同时也欢迎除华莱士部长外，英国第一海务大臣和皇家空军参谋长对日本的访问”。

声明称，“华莱士部长对最近英国和日本之间防务合作的深化表示欢迎，并表示希望加强与像日本这样拥有共同价值观的国家的合作，而岸信夫大臣则传达了拥有共同基本价值观的英国和日本需要共同面对我们在印太地区面临的挑战。”

声明称，“两位部长表示，与正在驶向日本的英国航母打击群进行联合训练演习，并访问日本，将凸显英国和日本之间长期的防务合作历史和传统已经进入一个‘新阶段’；英国对实现 ‘自由和开放的印度洋-太平洋’的参与是强有力和不可逆转的；英日防务合作不仅有助于日本的安全，而且有助于确保印太地区和国际社会的和平与稳定，并将表明其能够应对全球挑战。”

此外，英日防长同意加快讨论，在下一代战斗机（FX / FCAS）的子系统层面开展合作，特别关注发动机系统。声明称，“如果英国和日本达成一致，还同意进一步努力制定实施该发动机系统合作所需的双边代理协议。... 我们还欢迎本月开始新的化学和生物保护技术联合研究。”

声明指，“两国防长还就印太地区局势交换了意见，重申坚决反对在当前形势下单方面采取武力企图和任何加剧东海和南海局势紧张的行动。他们一致认为，基于法治，特别是《联合国海洋法公约》，建立一个自由开放的海洋秩序非常重要。”此外，英日防长表示，“关于朝鲜局势，两位部长强烈谴责朝鲜发射弹道导弹违反联合国安理会决议，威胁地区和平与安全，迄今多次发射弹道导弹。”

另据韩联社报导，华莱士周三抵达首尔后与韩国防长徐旭举行了会谈。华莱士表示，英国在脱欧之后更加重视印太地区，韩国是英国在该地区的重要合作伙伴，英方愿同韩方加强国防交流与合作。徐旭指出，英国是韩战参战国，也是韩国的传统友邦，对英方注重亚洲的外交政策表示欢迎。

徐旭呼吁英方支持韩方为实现半岛无核化、维护和平付出的努力。华莱士对此表示支持并承诺将提供所需支援。双方还商定在疫情趋缓后及时推进两国陆海空军会议等定期对话和高层交流。

华莱士在开场白中说，韩英两国海军为共享舰艇作战经验保持密切合作，航空母舰“伊丽莎白女王”号率领的英国海军舰队将于9月初停靠釜山港。这将是英国30年来规模最大的一次海空力量部署行动。报导指，据军方人士预测，以此次英国航母访韩为契机，两国将正式开展关于韩国建造3万吨级轻型航母计划的合作。