奥斯汀：走访东南亚将强调美国仍是一个可靠的伙伴

美国国防部长奥斯汀 （Lloyd Austin ）将于7月23日出发对阿拉斯加、新加坡、河内及马尼拉进行访问。奥斯汀21日在与美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）出席记者会时表示，在到访东南亚国家期间，他会向地区领导人表明美国对中国在南中国海行为的看法，并向地区盟友和伙伴们重申美国继续是一个可靠的伙伴、一个关键时候会出现的朋友。

广告 继续浏览后续

奥斯汀在开场白中为此次出访作出预热，他将是首位到访东南亚国家的拜登政府阁员。奥斯汀说，“我想首先简要谈谈我本周晚些时候对我们的优先战区的访问，这当然是印太地区，然后我将就阿富汗问题补充几句，这是我们这里所有人都非常关心的问题。”他说，“首先，我想说我期待着作为国防部长对该地区的第二次访问。这一次，我们将前往东南亚，我很高兴有机会亲自与那里的领导人接触。”他补充说，“我特别期待在新加坡做主旨发言，介绍我们如何加强我们在印太地区无可比拟的战略资产之一，即我们强大的盟友和伙伴网络。接下来，我将在越南和菲律宾停留，在那里我将与我的同行和其他领导人会面。”

奥斯汀说，“因此，这将是一次繁忙的旅行。我们和我们的伙伴在这个充满活力的地区不乏共同的国家安全利益，我将携带几个关键信息和议程项目。首先，美国仍然是一个可靠的伙伴，一个在关键时刻出现的朋友。”他说，“我们长期以来一直在那里维持稳定，让该地区的主权国家作出自己的选择，而今天，我们已经紧急行动起来，帮助我们的伙伴解决新冠疫情问题，并在之后重建得更加强大。”他续称，“我还将继续为一个更加公平、开放和包容的区域秩序辩护，并为我们的共同价值观辩护，以确保所有国家得到公平的分享。”

奥斯汀说，“我们不认为任何一个国家应该能够主宰规则，或者更糟糕的是，把它们掷之窗外，在这方面，我将强调我们对自由的承诺--对海洋自由的承诺。我还将明确说明我们对中国在南中国海的一些无益的和毫无根据的主张的立场。”他说，“最后，我将与我们的伙伴密切合作，讨论如何使我们的能力和他们自己的能力现代化，以共同应对我们都看到的一些不断变化的侵略和胁迫形式。我将与我们的朋友讨论如何 -- 我们将携手合作，追求我们综合威慑的新愿景。”

在随后的问答环节中，《日本经济新闻》的记者中村亮向二人提问称，“对奥斯汀部长，在你的东南亚之行中，中国继续将南海军事化，尽管美国的自由航行行动军事演习与该地区的盟友和伙伴进行了安全合作。那么，你将采取什么不同的方式来改变中国在南海的行为轨迹？”他说，“对米利将军来说，关于台湾问题，你上个月在众议院军事委员会上提到中国打算在2027年之前发展他们的能力来夺取台湾。你是否感到一种紧迫感，即美国和该地区的盟友，如日本，应该为台湾海峡的突发事件制定一个作战计划并进行联合军事演习？”

奥斯汀回答说，“关于海洋和天空航行自由的重要性，这真的非常重要，不仅对美国，而且对我们在该地区和世界各地的所有盟友和伙伴。”他续指，“因此，.我们已经做的和我们将继续做的是与我们的盟友和伙伴合作，以确保我们能够在天空和海洋中航行，你知道，我们应该有权利在按照国际法的规定。因此，我们的重点将继续放在这上面。”他强调，“我们的重点也将继续放在确保我们保持这些联盟的强大，并且我们的盟友和伙伴知道他们可以依靠我们前进。这就是我将带到该战区的信息。”

米利说，“我认为，为了回答你关于台湾的问题，全球的地缘战略性质在相当长的时间内一直在变化。而且我们也处于这种变化之中。”他说，“当我们向前迈进时，中国是我们美国军人面临的步步紧逼威胁。它现在已经被国防部长、总统和前总统指示。因此，我们正在调整我们的能力，我们的计划，我们的训练，我们的技能，我们的活动，等等，在军事上考虑到中国。这一点是毫无疑问的。”他说，“我们将与日本、其他国家--韩国、菲律宾、澳大利亚以及该地区的其他盟友和伙伴进行非常密切的合作，以确保我们有适当的能力来将其应对，无论将来会发生什么。”