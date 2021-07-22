菲律宾防长：在南中国海不太可能发生战争

菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳(Delfin Lorenzana)7月21日在总统杜特尔特（Rodrigo Duterte ）发表国情咨文演讲前的一场论坛上说，菲律宾将签署一项“附带协议”或附录，以适用与美国签订的《访问部队协定》的规定。他还表示，在南中国海不太可能发生战争。

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美国国防部发言人约翰·柯比（John F. Kirby）19日宣布，国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)将从本周稍后时间启程前往新加坡、越南和菲律宾访问。这是拜登内阁成员首次出访东南亚。洛伦扎纳预计将在奥斯汀访问新加坡和越南之后，于7月29日和30日在马尼拉与奥斯汀会面时讨论与南海有关的问题。洛伦扎纳周三在出席论坛活动时表示，“即使美国和他在该地区的盟友之间的演习正在加强，我也不认为这是为了在南海问题上准备战争。”

洛伦扎纳说，“原因很简单：有来自中国的主要贸易（航线），根据世界银行的数据，每年有价值超过6万亿美元的货物通过那个地方，南中国海”。美国和菲律宾受有70年历史的《共同防御条约》（MDT）的约束，该条约要求双方在这两个长期盟友中的一方受到攻击时向对方提供军事援助。

洛伦扎纳说，“《共同防御条约》中有一条规定，对一方的攻击被认为是对另一方的攻击。因此，一个国家会对另一个国家进行援助。但是，即使美国和其在该地区的盟友之间的演习不断加强，我不认为这是在为即将到来的南海冲突或战争做准备”。他说，“（因为）两个国家，两个超级大国，美国和中国，公开表示他们不希望在南海发生任何冲突”。

洛伦扎纳在回答关于如果该地区爆发冲突，菲律宾是否会对与美国签订的《共同防御条约》作出回应的问题。他说，菲律宾将遵守该条约，“我确信，在我们参与南海的任何冲突之前，那里的任何需要援引《共同防御条约》的事件都会在我们的立法机构、我们的政府这里经过程序。”他还表示，预计将与奥斯汀讨论美菲《访问部队协定》(VFA)和其他南海问题。

据美国海军研究学会（USNI）报导，洛伦扎纳说，在奥斯汀下周访问菲律宾期间，《访问部队协定》将可能成为双方一个主要的谈话话题。他提出，“《访问部队协定》没有被改变，文件不会被改变，但会有一些附录，执行《访问部队协定》的附带协议。”他续指，“一旦由总统签署，它将成为附在《访问部队协定》上的一份正式文件”。

《访问部队协议》是菲美两国在1998年签署的重要军事协议之一。协议规定了美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，其中包括双方举行军事演习和人道主义援助的相关内容。按照双方约定，如要终止协议，任何一方需以书面形式通过外交渠道通知另一方，在通知180天之后协议自动终止。

去年2月，菲律宾政府曾宣布将终止《访问部队协议》，但此后菲方提出“基于当前区域情势的变化”，自2020年6月1日起暂停终止该协议6个月。2020年11月11日，菲方宣布再次暂停终止该协议6个月。菲律宾外交部长洛钦（Teodoro Locsin Jr. ）今年6月14日宣布，杜特尔特决定第三次暂停终止与美国时长20年的《访问部队协议》。