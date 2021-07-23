岸信夫计划8月访问越南 越加举行首次国防政策对话

自东京方面消息，日本政府相关人士7月22日透露称，防卫大臣岸信夫已开始为8月中旬前后访问越南一事展开协调。此外，越南与加拿大首次国防政策对话于7月23日以视频方式举行。

广告 继续浏览后续

据共同社报导，岸信夫此行将与越南国防部长潘文江举行会谈，有意就中国加强军事施压的东海和南海局势以及允许海警局使用武器的《海警法》等形成共识并加强合作。双方届时还将就已达成实质协议的防卫装备品和技术转移相关协定的缔结展开最后磋商。

这将是岸信夫自2020年9月就任后的首次外访。访问可能安排在东京奥运会闭幕的8月8日至东京残奥会开幕的24日之间，为期数日。报导指，日方也考虑到东盟（ASEAN）主要成员国越南与中国在南海西沙群岛主权问题上存在争议，特别重视对越关系。据悉，岸信夫的访问计划将视新冠疫情作出最终决定。

会谈中，预计双方将确认为实现“自由开放的印度太平洋”构想开展合作，并就日本海上自卫队舰艇在越南停靠等防务交流进行讨论。此外，双方还将围绕朝鲜核与弹道导弹问题交换对局势的看法，并推动与新冠疫情等防疫措施相关的防务合作。

另据越通社报导，越南与加拿大首次国防政策对话于23日以视频方式举行。越共国防部副部长黄春战与加拿大国防部副部长乔迪·托马斯（Jody Thomas）共同主持对话会。

报导称，就地区和世界的局势交换看法时，双方一致强调了东海航行和飞越自由、强化法律至上等的重要性；强调所有争端问题必须在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的基础上通过和平方式解决，将其视为各国和国际社会的共同责任，为地区和世界的所有国家和平、稳定、合作与发展作出贡献。