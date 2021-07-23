拜登将任命卡罗琳·肯尼迪为美国驻澳大利亚大使

据美国有线电视新闻网（CNN）7月23日报导，美国总统拜登将任命卡罗琳·肯尼迪（Caroline Kennedy）出任美国驻澳大利亚大使。现年63岁的卡罗琳·肯尼迪是肯尼迪总统唯一在世的孩子，她曾在奥巴马总统第二任期中担任过美国驻日本大使。

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卡罗琳·肯尼迪是拜登的长期好友、政治盟友和捐助者，早在2020年2月她便撰文公开表示支持拜登竞选总统，并在去年夏天的民主党全国代表大会上为其发言助选。就这一消息，白宫发言人拒绝发表评论，称更多的大使任命将在审查过程和通知东道国的工作完成后宣布。

报导指，卡罗琳·肯尼迪出任美国驻澳洲大使的任命反映了拜登政府对印太地区的高度重视，因为白宫要在该地区和世界舞台上应对日益自信的中国。美国和澳大利亚有着密切的贸易关系和强大的军事关系，在第一次世界大战以来的每一次重大冲突中都并肩作战。

卡罗琳·肯尼迪是拜登提名的第二个担任外交职务的该家庭成员，这反映了拜登与肯尼迪政治王朝的密切关系。拜登已经提名已故参议员泰德·肯尼迪的遗孀维多利亚·肯尼迪担任美国驻奥地利大使。