新西兰外长：我们与中国的关系正在走向成熟

新西兰星期一加入了美国及其欧洲和印太盟友的行列，首次共同谴责中国发动网络攻击。新西兰外交部长纳纳亚·马胡塔（Nanaia Mahuta）就此在接受当地电台采访时表示，新西兰政府通信安全局局长安德鲁·利特尔（Andrew Little）发表的相关声明不是空穴来风，是“基于他所看到的有力证据”。

广告 继续浏览后续

马胡塔在接受新西兰国家广播电台（RNZ）“早间新闻”节目采访时表示，“很明显，我们和其他国家一样，也在呼吁这种类型的行为。我们希望看到的是一套基于规则的规范，它将指导开展网络活动的方式。”她说，“与我们有自由贸易协定的国家尊重国际规则和规范。” 马胡塔说，“新西兰在我们对成熟关系的期望方面非常清楚，我们继续重申，虽然从贸易角度来看，中国对我们来说是重要的关系，但（这种关系）正在走向成熟”。

马胡塔说，所有国家都必须遵守贸易规则。当被问及中国是否是世界上的一股良善的力量时，她回答说，“这是一个有争议的问题。对新西兰来说，问题的关键是，我们要确保我们能够向中国阐明我们可以达成一致的措施，但绝对要指出我们最关心的问题，我们正在这样做。”此前，新西兰政府通信安全局局长利特尔周一晚间发表声明表示，新西兰已经确定了中国国家支持的行为者与新西兰的恶意网络活动之间的联系。中国驻新西兰大使馆周二则发表声明将这一谴责斥为“恶意抹黑”，并敦促新方“放弃冷战思维”。

据悉，这不是新西兰第一次指责中国的网络攻击，2018年曾有先例。在本周发布的一份声明中，马胡塔的办公室称，新西兰官员已应中方大使馆代表的要求会见了他们。她说，“不同的领域不需要定义我们的关系，但我们将继续促进我们所相信的事情，并支持基于规则的国际体系。” 马胡塔说，“我们与中国的关系是我们最重要的关系之一，影响到整个新西兰奥特亚罗亚地区的广泛部门和团体。”

在最新的电台采访中，另就中国拒绝世界卫生组织第二阶段新冠溯源计划的问题，马胡塔说，“我们非常依赖科学证据，需要进行进一步调查。因此，我们的立场仍然和以前一样。”她说，“该方法必须以证据为基础，以科学为依据，才能全面完成。从第一份报告中可以看出，需要进行进一步的调查......。新西兰在这方面的立场并没有改变。”马胡塔不愿证实新西兰是否也认为病毒有可能存在实验室泄漏。