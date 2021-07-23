美国务卿布林肯下周一出访印度和科威特

美国国务院7月23日发表声明指，国务卿布林肯（Antony Blinken）将于7月26日至29日对印度首都新德里和科威特城进行访问，以重申美国对加强其伙伴关系的承诺，并强调在共同的优先事项上的合作。

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声明指，布林肯将于7月28日在新德里与印度外长苏杰生（S. Jaishankar）和总理莫迪（Narendra Modi）举行会谈，预计将讨论一系列的问题，包括美印继续合作开展应对新冠疫情的工作，印太地区的接触，共同的区域安全利益，共同的民主价值观，以及应对气候危机。

在结束了对印度的访问后，布林肯当天将前往科威特城，在那里他会与科威特高级官员会面，继续讨论关键的双边问题，这些问题强调了双方60年外交关系的重要性。

布林肯周五通过推特表示，“7月26日，我将启程前往印度的新德里和科威特的科威特城。此行将强调我们在诸如新冠疫情反应努力、共同安全利益和气候危机等议题上合作的重要性。我期待着加强我们重要的伙伴关系。”

值得一提的是，美国国防部长奥斯汀 （Lloyd Austin ）将于7月23日出发对阿拉斯加、新加坡、河内及马尼拉进行访问。他将是首位到访东南亚国家的拜登政府阁员。据悉，奥斯汀此行将与菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）等东道主政要会谈。