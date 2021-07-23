英印海军在孟加拉湾举行联合军演

英国“伊丽莎白女王”号航母打击群在孟加拉湾与印度海军会合，开始了从7月21日至22日为期2天的海上联合军演。这项演习代号为“康坎”（Konkan），印度海军出动“萨特普拉”号(INS Satpura)隐身护卫舰、“兰沃”号导弹驱逐舰（ INS Ranvir ）、“乔迪”号综合补给舰(INS Jyoti)、潜艇、P-8I反潜巡逻机等主力舰机参演，双方总共出动12艘舰艇、超过30架战机、2艘潜艇，参演总兵力达到4500人。

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英国政府的声明称，“在印度海军和英国皇家海军之间的海上合作演习中，两国海军将进行一系列多船、空中、海上和水下的海上演习，以及近距离的机动。这使两支部队能够在秋季航母打击群（CSG）返回印度洋时的进一步演习之前推进其互操作性和合作。联合部队相当于10艘舰艇、2艘潜艇、大约20架飞机和近4000名人员。”

声明称，“英国和印度都处于航母复兴的过程中，而航母打击群是英国联合远征能力的先锋。这一联合努力为我们的朋友提供了切实的安全保障，并对那些试图破坏全球安全的人产生了可靠的威慑。一艘印度军舰也将于8月与英国皇家海军在英国海岸进行演习。”

英国第一海务大臣，海军上将托尼-拉达金爵士（Tony Radakin）说，“这是一个见证英国皇家海军和印度海军在两个大洋相遇和合作的月份；从印度洋开始，英国航母打击群抵达，参加英国和印度的多次演习和活动中的第一次”。他说，“今年夏天晚些时候，双方将参加在大西洋举行的单独演习。这一部署证明了我们海军之间日益增长的关系的力量、能量和意义。”

英军还通过推特公布了演习的现场画面，展示了印度舰艇加入英国航母打击群一起行动的画面。英国航母打击群官方账号在配文中写到，“在英国航母打击群穿越印度洋之际，与印度海军开展演习是‘理所当然’的，英国和印度都致力于维护海上安全自由和海上规则。”“英国和印度都在以建造新一代的、更大的航母推进海军现代化，演习为双方互相学习创造了机会。”

印度国防部的声明称，“双边海上演习的目的是磨练两国海军在海上领域共同行动的能力。由于‘伊丽莎白女王’号航母打击群在印度洋的存在，正在进行的演习提供了参与整个海上行动的绝佳机会，包括反潜、反空和反水面作战。这次演习还见证了F35B‘闪电’战斗机的首次参与，它在伊丽莎白女王号的甲板上运行。”

声明称，“多年来，印度海军-英国皇家海军的定期互动增强了他们在不断变化的安全场景中的专业内容、互操作性和适应性。多年来实现的互操作性确保了专业交流的复杂性和规模有了质的飞跃，而皇家海军航母打击群在印度洋的存在又进一步加强了这种交流。”