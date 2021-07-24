法日首脑承诺积极开展合作：支持自由开放的印太地区

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）7月24日在参加东京奥运会开幕式之际与日本首相菅义伟举行了会谈。法日首脑会后发表联合声明表示，两国重申了在法治基础上实现一个自由和开放、包容的印太地区的重要性。

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声明指出，法日两国享受一个特殊的伙伴关系，“法国和日本重申其对团结双方的特殊伙伴关系的承诺，并强调2019年6月26日公布的‘法日合作路线图，在特殊伙伴关系框架内打开法国和日本的新视野（2019-2023）’仍然是实施这一伙伴关系的框架，并将在此框架内发展（双边关系）。”会谈中，马克龙与菅义伟就东京奥运会和残奥会的举行，及2024年巴黎奥运会主办权的交接工作交换了意见。

声明说，“两国对东京奥运会和残奥会的举办表示欢迎，认为这是全球团结一致战胜新冠疫情的有力象征。法国总统欢迎日本为确保奥运会在安全和有保障的条件下举行所做的一切努力。日本致力于与2024年巴黎下届奥运会的组织者分享其在安全、安保、可持续性、包容性和无障碍性等方面的经验。两国还打算保持密切对话，以进一步加强主办奥运会和残奥会等重大国际体育赛事的遗产。”

就应对新冠疫情和分享疫苗问题，声明指，“两国都表示希望有关新冠疫情的情况能够得到改善，并回顾了公平获得疫苗的重要性。在这次会议上，法国重申了其为‘新冠疫苗获取机制’（COVAX）提供2.44亿美元资金的承诺，而日本的资金总额为10亿美元。对于实物疫苗捐赠，法国重申了其提供6000万剂疫苗的承诺，而日本则提供了约3000万剂，包括通过COVAX机制。两国还希望尽快恢复国际交流，包括商业和学生旅行。”

法国是印太地区国家，在区域内有七个海外省和海外领地，国土面积465422平方公里，专属经济区（EEZ）达到900万平方公里，约占法国总1100万平方公里专属经济区总面积的82％。印太地区的海外省和海外领地还居住着160万法国公民，地区内国家的法国侨民超过20万人。就涉及双方基本利益的印太地区，法日首脑回顾了在法治基础上实现自由和开放、包容的印度洋-太平洋的重要性。

声明指，“在这种情况下: 一、两国欢迎在实施‘法日印太合作项目清单’中确定的2019年法日合作路线图方面取得的进展。他们同意继续积极合作，以具体项目为基础，在海洋安全、气候变化、环境和生物多样性以及优质基础设施等优先领域为印太国家谋福利。”声明补充说，“为此，两国同意尽快举行第二次印太工作组会议和法日全面海洋对话的第二次会议。”此外，声明表示，“二、在担任印度洋委员会（IOC）主席国的框架内，法国提出了加强区域合作的优先事项，并呼吁深化与日本的伙伴关系，日本自2020年以来是印度洋委员会的观察员。”

声明说，“三、两国欢迎其安全和防务关系的发展，最近法国军队在日本的几次部署就说明了这一点，例如2021年5月法国、日本、美国和澳大利亚进行的‘ARC21演习’。他们承诺将继续加强国防军之间的关系。”声明续指，“四、回顾欧洲理事会通过的关于欧盟在印太地区合作战略的结论，法国表示打算在2022年上半年担任欧盟轮值主席国期间动员起来，加强欧盟的战略方向。其在印太地区的存在和行动，以便在促进民主、法治、人权和国际法的基础上，为该地区的稳定、安全、繁荣和可持续发展作出贡献。日本高度欢迎法国的这一倡议。”

声明说，“五、两国重申了东盟在印太地区的重要性。他们表示支持东盟的中心地位和团结，以及《东盟印度-太平洋展望》（AOIP）。此外，两国承诺寻求符合东盟优先合作领域的具体合作。”两国领导人还就对外援助融资交换了意见。声明说，“两国承诺促进公共和私人融资与《2030年可持续发展议程》和《巴黎协定》相一致。他们重申了七国集团为这些国家，特别是非洲的利益调动1000亿美元的共同雄心，特别是通过重新分配他们的部分特别提款权，并呼吁他们的20国集团伙伴加紧努力，实现这一雄心。”

声明强调，“两国首脑认识到，特别是发展中国家必须确保发展筹资的公平和透明，并同意呼吁所有债权人坚持公平和公开的贷款做法。最后，两国承诺继续开展由第七届非洲发展问题东京国际会议（TICAD7）推动的、5月18日在非洲经济融资峰会上讨论的加强非洲私营部门的行动。在这方面，两国确认对部署非洲创业联盟的活动感兴趣。”此外，马克龙和菅义伟还就气候变化、环境、生物多样性、经济合作和领事合作等领域进行了交谈。马克龙接下来将到访法属波利尼西亚，上一位前往当地的还是前总统奥朗德的2016年2月之旅。