印媒：中印将很快举行第12轮军长级会谈

据印度《商业标准报》、《今日印度》7月23日引述消息人士的话报导，印中将很快举行第12轮军长级会谈，地点在楚舒勒，以敲定下一阶段在拉达克东部脱离接触的协议。《今日印度》和《印度时报》24日则报导称，在过去数月中，印度陆军已将其负责查谟和克什米尔地区反恐行动的部队转移到拉达克东部地区，人数大约1.5万人。

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报导引述消息人士的话说，中方曾建议在7月26日与印方举行第12轮军长级会谈。然而，印度要求制定新的会谈日期，因为印度军队在这个时候将忙于与卡吉尔战争胜利纪念日(Kargil Vijay Diwas)有关的活动。一位了解这一进展的印度陆军消息人士说，“双方正在制定新的军事会谈日期”。报导指，在这次会议上，双方预计将讨论从拉达克东部的德普桑平原、戈格拉-温泉地区的现有摩擦点脱离。

报导指，印方已经明确表示，只有在降级同时进行，双方撤军的程度相同，并且该进程能解决双方的安全问题时，印度才会同意降级。印度外交部发言人阿林丹·巴奇（Arindam Bagchi）说，外交部长苏杰生（S Jaishankar）在最近与中国外长的会晤中同意“尽早”召开下一轮军长级会谈。他说，“你知道苏杰生部长于7月14日在杜尚别与中国国务委员兼外长王毅在上海合作组织外长会议期间会面。两位领导人商定，应尽早召开下一轮军长级会谈”。

巴奇说，双方同意在会议中，印度和中国应讨论所有剩余问题，并寻求“双方都能接受的解决方案”。他说，“还有一项谅解是，双方将继续确保当地的稳定，任何一方都不会采取任何可能加剧紧张局势的单边行动。”巴吉补充说，苏杰生回顾说，双方都同意，延长实际控制线（LAC）地区的现有局势不符合任何一方的利益，而且它“明显地对双方关系产生了负面影响”。

巴奇说，“苏杰强调，维护边境地区的和平与安宁是1988年以来（印中）关系发展的基础。去年试图改变现状，也无视1993年和1996年协议中的承诺，这不可避免地影响了两国关系。因此，双方在充分遵守双边协议和议定书的情况下，努力早日解决拉达克东部沿线的剩余问题，是符合双方利益的”。

另据《今日印度》24日报导，“几个月前，以查谟和克什米尔地区为基地的反恐部队的大约15000名士兵被调往拉达克地区，以应对中国的侵略。”消息人士补充说，这些部队已经在拉达克地区部署了“相当长的一段时间”，并将协助设在列城的14军总部有效地应对中国军方的任何未来行动。

报导称，鉴于去年双方发生的冲突，印度已经增加了部队的部署。拉达克地区现在有两个整编师，而不是一个师，同时还有额外的装甲部队和其他部队。印度陆军第17山地打击军最近得到了一个重大的提升，即增加了10000名士兵和火力，以执行其在印中边境的任务。

报导称，自去年以来，印度和中国军队在边境地区部署了大量部队。以马图拉为基地的第1军的编队也被调整到印度北部边境，而其一个装甲编队将继续留在那里。目前，双方正在就进一步脱离接触和缓和该地区其他摩擦点进行会谈。