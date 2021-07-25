美中央司令部司令：将继续空袭塔利班以支持阿富汗部队

美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐（Kenneth McKenzie）7月25日于喀布尔向媒体表示，美国将继续进行空袭以支持与塔利班作战的阿富汗部队。

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自今年5月初以来，在以美国为首的外国军队开始最后撤离几天后，塔利班在阿富汗境内发动了一次全面的攻击，暴力事件激增。在塔利班的进攻中，其武装人员占领了阿富汗数十个地区、边境口岸并包围了多个省会。塔利班发言人22日曾一度声称，该组织已控制了阿富汗90%的领土。美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）21日则表示，阿富汗大约212个区中心、大约占总数的一半，目前控制在塔利班手中，而且塔利班武装正在向阿富汗34个省的首府中的17个首府郊外逼近。

麦肯齐星期日在记者会上向媒体表示，“在过去的几天里，美国增加了对阿富汗部队的空袭支持，如果塔利班继续攻击，我们准备在未来几周继续提供这种高度支持。” 麦肯齐承认，阿富汗政府未来的日子很艰难，但他坚持认为，塔利班离胜利还相较遥远。麦肯齐说，“塔利班正试图给他们的运动制造一种不可避免的感觉。他们错了”。他强调，“塔利班的胜利不是不可避免的。”

一名美国国防部的官员22日向记者透露称，美军于过去30天中在阿富汗各地发动了“六次”空袭，努力支持阿富汗安全部队控制塔利班的企图。据悉，这些空袭大部分是由美国无人机发动的，目标是“塔利班从阿富汗国防军和安全部队手中夺取的被缴获的军用设备。”据法新社报导，在麦肯齐发表这番话时，南部坎大哈省的阿富汗官员说，在过去一个月里，该地区的战斗使大约22000个家庭流离失所。

坎大哈省难民局局长达里亚布（Dost Mohammad Daryab）告诉记者称，“他们都已经从该市的动荡地区搬到了更安全的地区。” 周日，坎大哈市郊区的战斗仍在继续。坎大哈省副省长达斯特盖里（Lalai Dastageeri）介绍称，“一些安全部队，特别是警察的疏忽，为塔利班走到那么近的地方让路。”他说，“我们现在正努力组织我们的安全部队”。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）24日表示，阿富汗安全部队的首要任务是确保他们能够在试图夺回领土之前减缓塔利班的进攻势头。他指出，目前阿富汗部队计划在该国具有战略重要性的地区整合部队。奥斯汀说，“就是否能阻止塔利班而言，我认为首先要做的是确保阿富汗安全部队能够减缓塔利班的进攻势头。”他补充说，相信阿富汗人有能力取得进展，“我们将拭目以待”。