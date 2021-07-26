英国伊丽莎白女王号航母打击群现身南海边缘

据美国海军研究学会（USNI）网站7月25日报导，英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母打击群 (CSG21)正在进入南中国海，一些随行舰艇已经在“伊丽莎白女王”号航母（R08）之前航行。在与印度海军于7月21日至22日在孟加拉湾举行的“康坎”演习（ Exercise Konkan ）结束后，该航母打击群已分解为不同的部分。

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报导称，除了航母，这支舰队还包括两艘45型驱逐舰“保卫者”号（HMS Defender）和“钻石”号（HMS Diamond），两艘23型护卫舰“肯特”号（HMS Kent）和“里士满”号（HMS Richmond），以及两艘支援舰，“维多利亚堡”号综合补给舰（RFA Fort Victoria，A387)和“泰德斯普林斯”号舰队油水补给舰（RFA Tidespring，A136)，再加上一艘核潜艇。以及在航母上搭载8架英国购买的F-35B战斗机。

报导指，截至周日上午，据船舶自动识别系统显示，“保卫者”号停靠在文莱的穆阿拉（Muara）海军基地，而“泰德斯普林斯”号在离开新加坡后，目前正驶向南中国海。两艘船都在当地时间24日经过新加坡，“泰德斯普林斯”号当天停靠在新加坡以补充补给，而“保卫者”号则前往文莱。与此同时，“里士满”号于24日在安达曼海与泰国皇家海军护卫舰“甲布里”号（HTMS Kraburi-457）进行了交汇演习。

另外，航母“伊丽莎白女王”号及其剩余的水面护卫舰队于当地时间25日在马六甲海峡与马来西亚皇家海军的两艘“莱丘”级（Lekiu）护卫舰“莱吉尔”号（KD Lekiu-FFG30）和“杰贝特”号（KD Jebat-FFG29）进行了交汇演习。这两艘船都是在英国建造的。

据船舶自动识别系统显示，“维多利亚堡”号在马六甲海峡行驶，在由“肯特”号、美国海军的“沙利文”号伯克级宙斯盾驱逐舰（DDG-68）和荷兰的“埃弗森”号护卫舰（HNLMS Evertsen，F805）组成的舰队前面有一段距离，“伊丽莎白女王”号紧跟在这三艘护卫舰后面。在作者撰写本文时，这些船只正处于马六甲海峡的下端，靠近马六甲市。同时，当地时间25日中午，英国皇家海军“机警号”核潜艇（HMS Artful）被发现穿过新加坡海峡，前往南中国海。

报导称，“伊丽莎白女王”号预计将在新加坡停靠，因为此前有报导提到新加坡是其停靠站之一。美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)在同一时期到访新加坡，奥斯汀在27日晚间发表了第40届国际战略研究所富勒顿讲座，尽管到目前为止，没有迹象表明奥斯汀在访问新加坡期间是否会与英国的航母打击群进行任何接触。