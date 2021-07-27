东京奥运会日本金牌数一度超过中国

东京奥运会第3比赛日结束之后，东道主日本一度凭借8金跃居金牌榜榜首，曾在26日一度超过中国的7枚，但是后来又被中美超过。

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到日本时间27日17点为止，从金牌总数看，美国和中国为9枚，而日本为8枚。从奖牌总数来看，分别为美国22枚，名居榜首，中国21枚，名居第二，日本16枚，与俄罗斯ROC队并列第三。

法国队共获得5枚奖牌，其中金牌1枚，银牌两枚，铜牌两枚，名列第10，7月25日，法国奥运会重剑男单新人罗曼·卡诺尼杀出重围，战胜世界冠军匈牙利选手乔治里·斯科罗斯夺冠。

日本在这次夺金的项目中，最具含金量也最吸引人们眼球的一块出现在了乒乓球混合双打项目中。在乒乓球项目中，中国队一直是实力超强的王者。自乒乓球1988年成为奥运项目以来，该项目一共产生了32枚奥运金牌，中国拿到了其中的28枚，只丢4枚，但在7月26日，在混双决赛中，日本的水谷隼/伊藤美诚以4-3逆转战胜中国骁将许昕/刘诗雯。

到26日为止，日本在自身的两项强项中表现突出。一个是柔道首个比赛日，在柔道男子60公斤级决赛中，日本选手高藤直寿战胜中国台北选手杨勇纬，获得冠军。柔道项目，也是日本的传统优势项目。截止到目前，日本已经在本届奥运会上拿到了4枚柔道冠军。

除高藤直寿之外，阿布一二三（柔道男子66公斤级）、阿布诗（柔道女子52公斤级）、大野将平（柔道男子73公斤级）为日本代表团夺得其余3枚柔道金牌。其中，阿布一二三与阿布诗还是兄妹关系，兄妹同一天获得奥运会冠军，在奥运会历史上史无前例。

在滑板男子街式赛中，22岁的堀米雄斗获得冠军，在滑板女子街式赛中，年仅13岁的西矢红椛夺冠，为奥运史上最年轻的冠军。

日本8枚金牌具体分布：

柔道女子52公斤级：阿部诗

柔道男子60公斤级：高藤直寿

400米混合泳决：大桥悠依

柔道男子66公斤级：阿部一二三

柔道男子73公斤级：大野将平

滑板男子街式赛：堀米雄斗

滑板女子街式赛：西矢椛

乒乓就混双：水谷隼/伊藤美诚