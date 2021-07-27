东奥开幕式美国收视率比上一届减少36%

美国国家广播公司新闻网(NBC News)的数据显示，东京奥运会23日晚间的开幕式，收看人次约1670万，相比2016年奥运开幕式收看人数减少约36%，创下美国33年来的新低记录。

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2016年里约热内卢奥运开幕式美国有2650万人收看，2012年伦敦奥运开幕式美国有4070万人观看。根据市场民调公司尼尔森（Nielsen）的数据，过去33年夏季奥运开幕式美国电视收视率最低纪录为1992年巴塞罗那奥运，有2160万人收看。

康卡斯特公司(Comcast Corp)旗下NBC新闻网23日两度转播东奥开幕式，第一次为直播，第二次在黄金时段重播，NBC的观众数据涵盖电视及串流收看人次。

奥运会是全球最大型的体育盛会，奥运的开幕式更是重中之重，会得到极大关注。不过，受疫情影响，东奥会开幕式观礼台上人数不到1000人，因应防疫，东奥开幕式只有5700名选手参加，人数为2016年里约热内卢奥运1万多人的一半；并且对东奥开幕式的普遍反应是沉闷乏味，无法引起人们的兴趣。

东奥开幕式的收视率可能反映出后续赛事的收视情况，NBC环球集团(NBC Universal)表示，NBC奥运网(NBCOlympics.com)和NBC运动(NBC Sports)应用程序的使用率，相比在2018年南韩平昌(Pyeongchang)冬季奥运时增加76%，若与里约奥运相比则增加72%，但集团并未提供串流平台的收视数据。

NBC以11亿美元购得东京奥运独家转播权，美国广告商已花费12.5亿美元购买东奥转播中的广告位；部分广告商担心东京奥运转播的收视率疲软，事先购买广告的业者有部分保障机制，若收视率降至NBC保证的数字以下，广告商将会获得额外播出时间作为补偿，但若收视率骤降至不如预期的糟糕情况，双方磋商可能会变得复杂。