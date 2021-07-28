传两韩磋商讨论举行首脑峰会 韩国总统府予以否认

据路透社报道，三名韩国政府消息人士表示，韩国、朝鲜正在就重开平壤去年炸毁、位于开城工业区的两韩联络办公室、以及举行峰会恢復双边关系等议题进行谈判。韩国总统府青瓦台28日则否认了外媒所谓“韩朝筹开文金会”的报道。

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路透社报导说，由于此事具外交敏感性，要求匿名的消息人士表示，韩国总统文在寅和北韩领导人金正恩四月起进行数次信函来往沟通，探讨该如何改善紧张关系。这些讨论表明，两韩过去一年恶化的关系已有所改善。2018年两韩曾举行3次高峰会，承诺为实现和平与和解努力。

两韩会谈可能也有助于重启陷入僵局的朝鲜与美国谈判。这项谈判旨在让朝鲜放弃核子及弹道导弹计画，并以解除制裁作为交换。两名消息人士表示，双方正在讨论在板门店停战村重建两韩联络办公室。消息人士表示，他们也正在寻求举行文在寅和金正恩两位领导人的峰会，但由于冠状病毒疫情的关系，尚未提出时间框架或其他细节。

朝鲜没有通报任何确诊病例，但实施多项严格措施，包括关闭边界，将疫情视为关乎国家生存的问题。一名消息人士表示：“会谈仍在进行中，COVID-19 应该是最大的影响因素。面对面会谈是最好的，但希望情况会变更好”。

据韩联社报道， 韩国总统府青瓦台周三否认了外媒所谓“韩朝筹开文金会”的报道。青瓦台发言人朴炅美当天向媒体群发短信，重申韩方未与朝方讨论举行首脑会谈，有关外媒报道不属实。韩朝显现重启对话迹象后，坊间猜测文在寅和金正恩将举行第四次首脑会谈。还有舆论认为，出于防疫考虑，文金会可能以视频连线方式举行。但青瓦台前日发布首脑互致信函和通信线路恢复消息时就已经表示，韩朝双方没有讨论首脑会谈事宜。

此外，韩国外交部长官郑义溶28日出席国立外交院主办的2021年外交安保研究所国际问题会议时表示，韩朝通信线路时隔13个月恢复，鲜明地体现了南北领导人恢复互信、重新发展关系的决心。郑义溶表示，韩国政府将竭尽全力促使韩朝首脑之间前一天达成的“7·27协议”成为双方改善关系，进而改善朝美关系的契机。韩半岛和平进程应没有停顿继续前进，韩国政府将沉着从容而又全力以赴地争取可持续发展的成果。

郑义溶就五月份的韩美首脑会谈表示，拜登总统阐明了支持韩朝对话、接触、合作的立场，重申了韩朝关系与朝美关系要形成互相促进的良性循环的立场。朝鲜似乎正在为打开对话之门进行准备。在河内金特会破裂后，朝鲜仍然在核试验、远程导弹试射方面保持克制。郑义溶还流露出愿与中国、日本合作解决朝核问题的意向，并称朝鲜核与导弹问题是需要与日本、美国共同解决的重要课题。