王毅在天津会见阿富汗塔利班高层 双方各有承诺

随着美国和盟友逐步完成撤军的进程，塔利班势力不断增强，围绕阿富汗及地区局势发展成了国际地缘政治角力的另一个核心。中国日前高规格接待阿富汗叛军塔利班的代表团，而正在印度访问的美国国务卿布林肯在强化与印度关系的同时也高度关注阿富汗与中国的局势。

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美国与北约撤军为北京留下真空

7月6日，美国中央司令部宣布，美国从阿富汗的撤军工作“已完成90%以上”。美国总统拜登宣布，美国已经"达到了在阿富汗的目标"，即打击恐怖主义威胁。美军从阿富汗撤军将"在8月31日完成"。随着美军及盟友的撤出，当地伊斯兰极端组织塔利班开始攻城略地，阿富汗未来局势令人担忧。另一方面，北京准备通过“一带一路”倡议，填补美国和北约军队离开后留下的真空。

曾经存在于1996-2001年塔利班政权建立在对伊斯兰规则的极端解释上。9.11事件后拒绝交出基地组织领导人本·拉登，在几乎整整20年前被以美国为首的国际联盟推翻。目前随着美军的撤出士气大涨，在不到三个月的时间里以闪电速度征服了阿富汗的大片领土，而阿富汗政府军毫无阻拦之力，目前除了首都喀布尔之外，正规部队基本上只控制了一些省会和主要道路，现状引起了人们对塔利班权力回归的担忧。

中国党媒环球时报主编胡锡进日前突然在微博帐号上炫耀称：“在美军撤军之际，塔利班发言人表示中国是阿富汗的朋友，他们欢迎中国前往阿富汗投资，并认为这是外交的厉害与稳重 。”胡锡进话音刚落，阿富汗叛军塔利班的一位发言人周三告诉法新社，塔利班的一个代表团在中国会见了中国外交部长和中国高级外交官。

塔利班领导在天津见到王毅 双方各有承诺

塔利班发言人穆罕默德·纳伊姆说，在本周二开始的为期两天的访问中，由塔利班第二号人物巴拉达尔毛拉率领的九人代表团 "分别与中国外交部长王毅、副外长和中国阿富汗问题特别代表就和平进程和安全问题进行会谈。中国外交部新闻发言人赵立坚周三证实，中国国务委员兼外长王毅在天津会见了阿富汗塔利班代表团成员，并表示中国尊重阿富汗领土完整。王毅上周末也是在天津与到访的美国外交第二号人物，副国务卿舍曼进行了语气十分强硬的会谈。

根据穆罕默德·纳伊姆在喀布尔给法新社的信息中透露，塔利班 "向中国保证，阿富汗的土地不会被用来危害任何国家的安全"， 而中国官员则 "承诺不干涉阿富汗事务，而是帮助解决问题并带来和平"。

王毅表示，中国是阿富汗最大邻国，始终尊重阿主权独立和领土完整，始终坚持不干涉阿富汗内政。王毅并称，阿富汗塔利班是该国举足轻重的军事和政治力量，有望在阿富汗和平和解和重建进程中发挥重要作用。报道引述王毅说，美国和北约从阿仓促撤军，实际上标志着美对阿政策的失败，这是给了阿富汗人民稳定和发展自己国家的重要机遇。

王毅在讲话中也强调，“东伊运”是被联合国安理会列名的国际恐怖组织，对中国国家安全和领土完整构成直接威胁。打击“东伊运”是国际社会共同责任。希望阿富汗塔利班同“东伊运”等一切恐怖组织彻底划清界限，予以坚决有效打击，为地区安全稳定及发展合作扫除障碍，发挥积极作用，创造有利条件。

习近平刚与阿富汗总统举行电话会谈

值得注意的是，中国外交部网站也报道，2021年7月16日，国家主席习近平也曾经同阿富汗总统加尼通了电话。习近平带会谈中也强调，中方坚定支持阿富汗政府维护国家主权、独立、领土完整。这符合阿富汗人民和本地区国家的利益。

北京的担心

据« 纽约时报 » 分析报道，虽然阿富汗的这片狭长领土几乎不会对中国构成直接的安全威胁，但中国担心，阿富汗秩序的崩溃可能会蔓延到该国的其他邻国，包括塔吉克斯坦、哈萨克斯坦和巴基斯坦。王毅七月中旬到中亚访问，阿富汗局势就是他议程上的当务之急。纽时引述中国现代国际关系研究院的分析师李伟说， “中国不愿意看到自己周边有一个动荡的国家，成为恐怖主义活动的土壤， “

纽时还分析指出，9·11恐怖袭击后，美国将东突厥斯坦伊斯兰运动（East Turkestan Islamic Movement，简称“东伊运”）认定为恐怖组织，这部分是为了赢得中国对美国“反恐战争”的支持。特朗普政府去年撤销了对该组织的这一认定，称没有证据表明该组织继续实施恐怖袭击。中国把维吾尔极端主义的威胁作为其在新疆设立大规模拘禁营的原因之一。

关于中国这方面的忧虑，到访的阿富汗塔利班领导人的回答可能会让北京感到些许放心。巴拉达尔称阿塔决不允许任何势力利用阿领土做危害中国的事情。阿塔希望中方更多参与阿和平重建进程，在未来阿重建和经济发展中发挥更大作用。阿塔也将为营造适宜的投资环境作出自己的努力。

路透社指出，阿富汗塔利班称自己是一个政治、军事组织，公开表示禁止任何组织或个人利用阿富汗领土威胁其他国家，近年同阿富汗政府和国际社会保持着对话接触。

布林肯访印度关注阿富汗与中国

在中国与塔利班加强关系之际，美国国务卿布林肯周三将在新德里会见印度领导人，也讨论对阿富汗和中国的共同关切，并确认印度作为美国盟友的关键作用。拜登政府希望印度能够在稳定阿富汗局势方面发挥作用。

印度是20年前塔利班倒台后建立的阿富汗政府最坚定的支持者之一，它担心后者重新掌权，这将使阿富汗成为反对新德里的极端分子的天堂。