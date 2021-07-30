英国防部：伊丽莎白女王号航母打击群南海合法航行

据美国有线电视新闻网（CNN）7月30日报导，英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母打击群（UK CSG 21）近日进入南中国海。美国海军推特28日发表推文证实，“伊丽莎白女王”号舰载美国海军陆战队F-35B“闪电II”战斗机在南海进行了飞行甲板操作。该航母编队在南海的行踪也多次被卫星捕获。

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美国海军周三发布的推文写道，“海军陆战队第211海上战斗攻击中队于南中国海在‘伊丽莎白女王’号上进行飞行甲板操作。”推文称，“海军陆战队第211海上战斗攻击中队隶属于‘伊丽莎白女王’号航母打击群，包括来自美国海军‘沙利文’号伯克级宙斯盾驱逐舰（USS The Sullivans）和荷兰皇家海军‘埃弗森’号护卫舰（HNLMS Evertsen）的支持。”

据悉，“伊丽莎白女王”号航母打击群于27日前进入南海，该航母打击群的官方推特当天发布消息称，“我们现在已经穿越了马六甲海峡”，这表示“伊丽莎白女王”号航母打击群已经进入南海。

另据“南海战略态势感知”计划平台28日发布的消息，当天上午8时许，卫星在万安滩东南偏东约53.9海里处发现英国“伊丽莎白女王”号航母，正向西航行。7月30日，该智库再次发布有关英国航母打击群的最新监控动态，“伊丽莎白女王”号航母打击群29日继续北上，卫星在南沙群岛西北方向为其拍下“全家福”。

中国国防部新闻发言人吴谦29日对此回应称，中方尊重各国舰船依据国际法在南海享有的航行自由，但坚决反对有的国家出于挑衅的目的，不远万里派军舰过来刷“存在感”。他称，“中国军队将采取一切必要手段，予以坚决有效应对。”

英国国防部发言人则于周五表示，“（‘伊丽莎白女王’号）航母打击群正在合法地航行在南中国海，就像全球三分之一的航运每年所做的那样。”该发言人称，“它正在采取最直接的路线通过国际水域，与菲律宾海的盟友和伙伴进行演习。"

英国国防部发言人称，“我们不打算去世界的另一边进行挑衅；我们将有信心，但不是对抗性的。”此前，英国国防部长本·华莱士（Ben Wallace）在本月早些时候访问东京时向《泰晤士报》说，“中国在非常合法的航线上对穿越国际水域的船只进行监视和挑战，这不是什么秘密。”

本·华莱士说，“我们将尊重中国，我们希望中国尊重我们，我们将在国际法允许的地方航行。”

据悉，除了航母，这支舰队还包括两艘45型驱逐舰“保卫者”号（HMS Defender）和“钻石”号（HMS Diamond），两艘23型护卫舰“肯特”号（HMS Kent）和“里士满”号（HMS Richmond），以及两艘支援舰，“维多利亚堡”号综合补给舰（RFA Fort Victoria)和“泰德斯普林斯”号舰队油水补给舰（RFA Tidespring)，再加上一艘核潜艇。以及在航母上搭载8架英国购买的F-35B战斗机。