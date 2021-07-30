德海军巴伐利亚号护卫舰8月2日启程前往印太地区

德国联邦国防部7月29日通过声明宣布，当地时间8月2日下午2点，德国海军“巴伐利亚”号护卫舰（Frigate Bayern）将离港启程前往印太地区。德国国防部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）预计将到场送行。

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声明称，“德国与其盟友一起，希望在印太地区展示更多的存在。从2021年8月到2022年2月，大约有半年时间，‘巴伐利亚’号护卫舰将在非洲之角、澳大利亚和日本之间的海域航行。”声明称，“F-123型护卫舰的部署是一种习惯性的存在和训练巡航。过去也曾进行过类似的航行，但鉴于近代海军历史上最小的无储备舰队，自2016年以来无法进行。根据《议会参与法》，德国海军战舰的存在和训练航行不需要德国联邦议院的授权。”

声明称，“当下，印度洋-太平洋是地球上最重要的战略区域。有关世界自由、和平和繁荣的重要决定是在这里作出的。联邦政府于2020年9月2日公布的《印太准则》的目标是加强国际合作，支持当地合作伙伴，并维护基于规则的海洋秩序。德国海军支持联邦政府的这些战略目标，特别是在该地区的海上存在，以及与伙伴部队在联合演习和训练中的更深入合作。通过印度洋-太平洋部署，（简称IPD），海军表明它是德国的一个可靠的政治工具，可以在全世界范围内部署。”

声明指，“德国海军作战部部长舍恩巴赫中将（Kay-Achim Schönbach）就‘巴伐利亚’护卫舰即将出发一事表示：‘这是在展示旗帜，并在实地表明，德国站在其国际价值伙伴一边，支持该地区的海上通道自由和遵守国际法的要求。总之，这意味着我们将与我们的伙伴见面并一起训练。除其他事项外，我们还打算参与监督联合国对朝鲜的制裁。通过这种方式，我们正在积极和明显地支持我们对印太地区基于规则的秩序的承诺，对执行联合国安理会决议的承诺，从而加强整个联合国’。”