杜特尔特决定撤回终止菲美《访问部队协议》要求

据菲律宾通讯社7月30日报导，美国当天对菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）恢复菲美《访问部队协议》的决定表示欢迎，指出该协议对两国的安全合作和整个印太地区的重要性。菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）周五与来访的美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)举行会谈，并于会后宣布了菲方的上述决定。

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洛伦扎纳向媒体表示，杜特尔特在与奥斯汀于周四晚的会晤后，收回了去年发给美国的终止菲美《访问部队协议》的要求。洛伦扎纳说，他不确定杜特尔特为何推翻这一决定，但他欢迎总统的这一举措。奥斯汀在美菲防长联合记者会上对此向记者表示，“这为我们今后提供了某种程度的确定性，因此我们可以提前进一步规划。”他说，“而有了这种长期规划，我们实际上可以进行更全面的演习。”

就会谈内容，洛伦扎纳告诉记者称，“我们今天上午举行的双边部长级会议成为一个平台，根据我们各自政府当前的优先事项，讨论菲律宾-美国联盟的未来之路。它强调了在我们国家面临新的和重新出现的挑战的情况下，菲律宾和美国之间双边防务关系的重要性。” 他补充说，“这次访问再次表明，在大流行病的固有风险和挑战中，我们的国防机构对联盟的共同承诺。”

就菲方的这一决定，美国驻菲律宾大使馆通过声明回应称，“美国欢迎杜特尔特总统收回废除《访问部队协议》的决定。我们坚信，《访问部队协议》以及该协议促成的更广泛的联盟，不仅加强了我们两国的安全，而且也加强了使印太地区所有国家受益的基于规则的秩序。” 菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹（Jose Manuel Romualdez）称赞这一决定反映了两国的“稳固关系”。他说，“恢复只意味着我们与美国的关系仍然稳固。我们在华盛顿的努力工作得到了回报。”

菲律宾政府曾于2020年2月宣布将终止与美国签署的《访问部队协议》，但此后菲方提出“基于当前区域情势的变化”，自2020年6月1日起暂停终止该协议6个月。2020年11月11日，菲方宣布再次暂停终止该协议6个月。今年6月14日，菲方决定第三次暂停终止与美国的《访问部队协议》，为期6个月。

菲美《访问部队协议》是两国在1998年签署的重要军事协议之一。协议规定了美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，其中包括双方举行军事演习的相关内容。