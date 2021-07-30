萨摩亚新总理证实将取消获中国资助的港口建造项目

太平洋岛国新任总理马塔阿法（Fiame Naomi Mataafa）7月28日向媒体证实，她将取消获得中国资助的港口建造项目，但强调萨摩亚与中国接触的大门并未关上。

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马塔阿法星期三在接受路透社访问时说，她只会批准对萨摩亚有明显好处的投资项目，并称在美国实际上“迁出”太平洋地区后，而中国对该地区的兴趣度有所增加。

中国早前决定提供1亿美元用于资助瓦伊乌苏湾（Vaiusu Bay）港口建造计划。萨摩亚前总理马利埃莱额奥伊（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）曾承诺将展开上述建造项目。

这项计划也成为萨摩亚今年4月选举民众关注的课题。马塔阿法胜选后，曾在5月告诉路透社，她将取消这项计划，原因是萨摩亚欠下中国巨大债务，码头建造计划是多余的。中国是萨摩亚最大的单一债权人，占其外债的约40%，即约1.6亿美元。

对此，马塔阿法周三在确认她的当选后接受采访时说，“人们似乎对太平洋地区重新产生了兴趣，这可能是好事，但不一定。”萨摩亚是一个约有20万人口的岛国，经济依靠农业，以及旅游业、鱼类、椰子产品出口和外国汇款。

马塔阿法告诉记者，“我们已经表示，这目前不是我们的优先事项，会有其他我们更感兴趣的领域”。她说，“我很高兴，即将离任的政府没有与中国达成规定的协议。”

马塔阿法说，中国一直是一个长期的合作伙伴，她的政府将像对待任何双边关系一样评估这种关系。“我认为作为一个新政府，我们将为中国和我们的每一个其他合作伙伴做这件事，”她说。

马塔阿法说，“中国只是因为所资助的工作的性质而名列前茅。有很多基础设施，主要是建筑基础设施，是其他捐助者没有做的。”