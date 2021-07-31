中印第十二轮军长级会谈周六举行

据《印度斯坦时报》和《今日印度》7月31日报导，中印第十二轮军长级会谈于当地时间周六上午10点30分开始。预计双方代表将讨论从温泉地区（Hot Springs）、高格拉地区（Gogra）脱离的问题。

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报导指，中印第十二轮军长级会谈于上午10点30分在拉达克东部实际控制线（LAC）中方一侧的莫尔多边境点（Moldo）开始。参加周六会谈的印度代表团由驻列城（Leh）的第14军团司令梅农中将(Lt Gen PGK Menon)率领。

据印军的消息来源称，印方希望第十二轮军长级会谈可以促使双方就温泉地区和高格拉地区脱离接触取得积极成果。新德里一直坚持认为，尚待解决的悬而未决的问题，包括温泉地区、高格拉地区和德普桑地区（Depsang）对中印两国的整体关系至关重要。

日前，印度外长苏杰生（ S Jaishankar）向中国外长王毅表示，拉达克东部地区现有局势的延长正在明显地对双边关系产生“消极影响”。

此前，中印第十一轮军长级会谈4月9日在莫尔多/楚舒勒会晤点印方一侧举行，对话持续了约13个小时。双方就相互关心的问题交换了意见，并将继续通过军事外交渠道保持沟通。

就在周六的最新一轮会谈，一位印方官员说，“我们期待着在温泉地区和高格拉地区脱离接触协议方面取得进展。”

报导指，目前双方军事对话的唯一重要成果是，在第九轮军长级会谈后，2月中旬在班公错（Pangong Tso）的前线部队和武器装备脱离接触。两支军队在拉达克战区各有5万至6万名士兵，中印在班公错脱离接触后，部署的兵力并没有减少。