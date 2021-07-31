哈里斯8月出访新加坡、越南 将成为首位访问河内的美副总统

自华盛顿方面消息，美国白宫7月30日通过声明证实，副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)将于8月访问新加坡和越南。

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据悉，越南国家主席阮春福已于29日在河内会晤来访的美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)时，首先宣布了哈里斯将到访的消息。奥斯汀本周对新加坡、越南和菲律宾进行了访问，是首位出访东南亚的拜登政府阁员。

美国副总统高级顾问兼首席发言人桑德斯(Symone Sanders)周五在一项声明中说，“哈里斯将与两国政府就共同关心的问题进行接触，包括地区安全、全球应对新冠疫情、气候变化和我们推动基于规则的国际秩序的共同努力”。桑德斯称，“即将展开的访问延续这样的努力---加深我们与东南亚的接触。”

哈里斯届时将成为自越战结束后第一位访问越南的美国副总统。林登·约翰逊(Lyndon Johnson)和尼克松(Richard Nixon)在担任副总统期间分别在1962年和1956年访问了当时的南越首都西贡。

此前，奥斯汀应越南国防部部长潘文江于28日至29日对越南进行了正式访问。据越通社报导，两国防长在29日的会谈上，高度评价近期越美防务合作取得的成果，认为双方在克服战争遗留后果、解决非传统安全、援助越南参加联合国维和部队，提高海上执法能力等领域的合作有效和切实，符合于正呈现良好发展势头的全面伙伴关系。值此机制，奥斯汀通知向越南新冠肺炎疫情防控工作提供医疗设备援助。

报导称，两位防长一致同意按照2011年所签署的促进防务合作备忘录和2015年签署的越美防务关系联合愿景声明中各项内容继续促进合作，其中优先克服战后遗留后果，提高海上执法能力，疫情防控中的军医合作，培训合作，了解各自在国防工业合作中的能力和需求等。奥斯汀一致同意集中促进边和机场迪奥辛污染清除项目实施进度和在越南的其他人道主义项目，促进疫情防控中的军医合作和对越南的海上执法能力援助计划。

报导指，美越防长在会上还就共同关心的国际和地区问题，特别是直接影响地区的传统安全和非传统安全挑战交换意见，强调东盟在促进东盟防长扩大会议框架内的合作，保持地区乃至四环节和平和稳定环境中的核心作用。

此外，双方阐述了对尊重沿海国家的合法权益、本着国际法和1982年《联合国海洋法公约》的规定和平解决各争端，维持各海域和平稳定环境、航行与飞越安全和自由等的重要性的观点。

在对越访问期间，奥斯汀还会见了阮春福和总理范明政。就奥斯汀访问东南亚之旅，美国国防部发言人约翰·科比(John Kirby)周四说，“在世界的这个地区，中国继续在这个空间非常地咄咄逼人，因此部长去那里访问是很重要的。”