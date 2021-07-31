塔利班袭击阿富汗的联合国设施

联合国表示，位于阿富汗赫拉特的一处联合国院落7月30日遭到火箭推进榴弹和枪弹袭击，一名担任警卫的阿富汗警察被打死，数名警察受伤。联合国的声明说：“针对有明显标志的联合国设施入口的袭击是反政府分子所为。”

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联合国阿富汗援助团负责人黛伯拉·莱昂斯谴责了这次袭击。兼任联合国秘书长阿富汗事务特别代表的莱昂斯说：“我们最强烈地予以谴责”。“我们最先想到的是遇难警察的家人，我们希望受伤的人迅速康复。”

联合国声明重申，针对联合国人员和设施的袭击“为国际法所禁止，而且可能构成战争罪”。

塔利班发表声明说，在赫拉特的联合国阿富汗援助团院落不受任何威胁。

塔利班发言人扎比乌拉·马贾希德发推说：“有可能联合国阿富汗援助团警卫人员由于办事处靠近战斗而在交火中受到伤害，但随着圣战者抵达现场，该地已被平定。”

自从星期三晚间以来，这座城市周围一直激战不断。当地官员星期四声称，他们击退了塔利班对赫拉特及其东北35公里的卡罗赫区发动的攻势。这是阿富汗战争20年来塔利班首次进入赫拉特部分地段。

突击部队指挥官阿克拉姆·汗对阿富汗新闻频道黎明新闻(Tolonews)说：“我们有坦克和军事设备，将与塔利班力战。”

黎明新闻援引安全官员的话声称，至少有40名塔利班武装分子被打死。

然而，在过去24小时内，塔利班再次攻陷了卡罗赫区的大片地段以及另一个靠近赫拉特机场的区古扎拉。

飞往赫拉特的航班已暂停了两天。

星期五，塔利班支持者在推特和其它社交媒体上张贴视频，显示塔利班战斗人员持枪出现在卡罗赫区政府总部外。

反塔利班的地方武装发言人阿卜杜勒·拉扎克·艾哈迈迪对美国之音说，塔利班与阿富汗部队在赫拉特市以南展开了激战。

省政府发言人贾拉尼·法哈德说，在几个小时的激烈战斗后，普什图-普尔周围的局势目前已经恢复正常。他还声称，过去24小时内，有150名塔利班分子在当地被打死。

赫拉特省医院院长阿里夫·贾拉利医生说，有21人受伤，包括两名平民，一些人被转到赫拉特地区医院。他说，有五具尸体，包括一名联合国院落的警卫的遗体被运到该医院。