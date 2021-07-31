美防长致电韩日防长强调自由开放印太地区重要性

美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)7月30日分别与韩国国防部长徐旭及日本防卫大臣岸信夫进行了通话。据五角大楼介绍，美韩防长在通话中一致认为保持强有力的美韩联合防御态势和继续就重要问题进行沟通的重要性，以确保美韩联盟仍然是朝鲜半岛和印太地区和平与安全的关键。奥斯汀亦向岸信夫强调，美国对美日联盟的支持，并强调其在维护自由和开放的印度洋-太平洋方面的作用。

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奥斯汀在本周相继对新加坡、越南和菲律宾进行了访问。据韩国国防部的声明介绍，徐旭与奥斯汀在通话中重申了牢固的韩美同盟，强调两国密切合作的重要性。声明称，“此次通话中，两国防长讨论了各种防务问题，并对朝鲜半岛的安全环境进行了评估。双方还一致认为，保持强大的联合防御态势和持续沟通对于确保韩美同盟成为朝鲜半岛和印太地区和平与安全的重要支柱非常重要。”声明指，两国防长“确认了通过2021年5月韩美首脑会议取得的进展，并同意继续共同努力，在今年秋天于韩国举行的第 53届韩美安保协议会议（SCM）上取得有意义的成果。”

同样就此次通话，美国国防部的声明还介绍称，双方强调了美韩之间展开更广泛的区域合作的重要性，指出韩国的“新南方政策”与美国的印太战略相一致。奥斯汀在本周的东南亚之行中推动了这一战略。韩联社的报导指，双方的新闻稿中没有提及是否有讨论韩美联合军演。但考虑到韩美联演定于下月16日举行，双方或就此表明意见、协调立场。据了解，美方认为为保持协防态势要举行联演，但韩方希望在考虑各种因素后再做决定，以维持韩朝通信线路恢复形成的半岛局势转好势头，从而促进无核化谈判。

报导称，韩方还将新冠疫情反弹视为变数。韩军相关人士表示，美方在联演问题上有其立场。从目前来看，推迟演习的可能性不大，更有可能调整演习规模。此外，奥斯汀周五还与岸信夫进行了通话。据日本防卫省的声明介绍，“会议开始时，奥斯汀对东京奥运会的举办表示祝贺，岸信夫则对美国队的成功表示期望。两位部长申明，美日联盟将通过两国密切合作，包括在和平时期，结合各种措施，进一步加强其威慑和应对能力，以应对日益严峻的安全环境。”

日方声明称，“奥斯汀部长向我们介绍了他进行的东南亚之行，部长们肯定了与国际社会合作以维护和加强一个自由和开放的印度-太平洋的重要性，并同意两国将在加强与该地区内外各种伙伴的合作方面发挥关键作用。”美国防部的声明称，奥斯汀在通话中“强调了美国对美日联盟的支持，并强调了美日联盟在维护自由和开放的印度洋-太平洋中的作用。”

美方声明称，“奥斯汀部长就2020年东京夏季奥运会开幕式的成功举行向岸大臣表示祝贺，并讨论了他的东南亚之行。奥斯汀部长和岸大臣一致认为需要继续加强美日联盟合作，以应对日益不确定的地区安全环境。奥斯汀部长和岸大臣进一步同意在3月 ‘2+2 ’会议所产生的势头的基础上，在未来几个月建立更紧密的防务合作。”