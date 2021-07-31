谭德塞：“好不容易控制的疫情又几乎失控了”！

奥运主办城市东京及马来西亚与泰国，7月31日通报创新高的新冠确诊病例数，疫情加剧主要是最早在印度发现、具高度传染力的Delta变异株肆虐所致。路透社报导，至于在澳洲悉尼，确诊病例也急剧增加，当地警方封锁市中心商业区，以防止针对严格封城禁令的抗争。这波的封城令将持续至8月底。

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东京都政府通报，过去24小时新增4058起确诊病例创新高，这是首次新增确诊超过4000例，东奥组委会通报21起与奥运有关的新增确诊病例，自7月1日以来，与奥运有关的确诊病例累计241例。

奥运组委会指出，已注销一名与奥运有关人员的资格证，因此人擅离奥运村到市区观光，违反疫情期间，为了维护奥运安全而采取的措施。

疫情严峻国家之一的马来西亚，7月31日通报1万7786例新增确诊创下新高。

泰国通报单日新增确诊1万8912例，累计全国确诊数达59万7287例，泰国另公布新增178起死亡病例，也创下单日新高，累计死亡病例达4857例。

泰国政府表示，境内超过60%的确诊病例因感染Delta变异株，80%的病例在首都曼谷。

Delta变异株近来也肆虐南京，追溯疫情的起源是来自在俄罗斯航班打扫的机场清洁工。

世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，过去4个星期，全球各地的确诊病例数增加80%，“好不容易控制的疫情又几乎失控了，许多国家的医疗体系已不堪负荷”。