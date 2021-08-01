中印未将最新减排计划期限前提交给联合国

中国和印度错过了联合国的一个最后期限，未能及时提交减排温室气体的新计划，无法将两国的减排承诺包括在向今年全球气候峰会提交的给各国政府的报告中。这全球两个人口最多的国家没能在7月31日前向联合国气候变化机构提交减排可造成全球变暖的气体的更新目标。

广告 继续浏览后续

据美联社报道，中国是全球温室气体排放量最大的国家，印度排在第3。全球排放量第二的美国今年4月就提交了减排目标。

联合国气候主管帕特里夏·埃斯皮诺萨欢迎《联合国气候变化框架公约》的110个签字国在期限前提交了更新。此期限因新冠病毒大流行病从2020年底延长至7月31日。不过，这位墨西哥前外长表示，只有58%的签字国遵守了期限，远远不能令人满意。

沙特、南非、叙利亚及其他82个国家也没有及时提交更新目标。埃斯皮诺萨领导的《联合国气候变化框架公约》秘书处在为今年11月举行的联合国气候变化会议准备报告。

报道表示，埃斯皮诺萨强调，此前一个报告发现，各国在将全球暖化压低在2摄氏度以下的承诺上，做得太少，根本达不到目标。她表示，最近全球的极端热浪、干旱以及水灾是一个严峻的警告，各国需要做得更多、更快，以改变目前的发展趋势。

中国去年宣布争取达到主要温室气体的二氧化碳排放2030年达峰、2060年碳中和的目标。不过，这个目标还没有正式包括在中国向联合国提交的报告中，这意味着还不能被计算到全球减排努力之中。

另据中国第一财经消息，中共中央政治局7月开会讨论了中国的经济增长和气候目标，并表示要“统筹有序做好碳达峰、碳中和工作”，纠正运动式“减碳”。

美国财经媒体彭博社说，中共政治局这次会议透露的信息是，他们担心严格执行减排任务将会影响中国刺激经济增长的努力，因此要求地方警惕“运动式”减排。新华社的报道没有提及习近平准备采用何种办法在2060年实现碳中和的目标。