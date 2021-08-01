中印第十二轮军长级会谈据报时长9个小时 对峙有望缓和

据印度媒体“The Print”8月1日报导，于星期六举行的中印第十二轮军长级会谈最终持续了9个小时，这是自去年5月双方开始对峙以来最短的军长级会谈，两军代表将相互联系，以制定上级部门同意的问题的方式。

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据悉，中印第十二轮军长级会谈在当地时间7月31日上午10点30分于拉达克东部实际控制线（LAC）中方一侧的莫尔多边境点（Moldo）开始。参加会谈的印军代表团由驻列城（Leh）的第14军团司令梅农中将(Lt Gen PGK Menon)率领。

报导引述一位了解事态发展的安全机构人士的话说，“我们可能会期待向前推进”。该消息人士说，预计温泉地区（Hot Springs）和高格拉地区（Gogra）会有进展，这两个地区被称为“低垂的果实”。印方坚持认为，尚待解决的悬而未决的问题，包括温泉地区、高格拉地区和德普桑地区（Depsang）对中印两国的整体关系至关重要。

报导指，双方重申了不在实际控制线（LAC）沿线集结更多部队或沉溺于任何可能使紧张局势升级的活动的协议。另一个消息来源说，中印对峙军队可能会发生“逐步脱离”的情况。消息人士说，预计印方将于下周一或周二发表一份正式的联合声明。

据了解，此轮会谈于周六晚上7点30分左右结束。此外，有消息称，位于北锡金县孔拉山口（Kongra La）的印度军队和位于西藏自治区岗巴镇（Kampa Dzong）的解放军之间建立了一条热线，以促进边境地区的信任精神和友好关系。

消息人士称，“两国的武装部队在一线军长级建立了良好的沟通机制。这些不同部门的热线电话在加强沟通和维护边境的和平与安宁方面发挥了很大的作用。两军的一线军长出席了开幕式，并通过热线交流了友谊与和谐的信息。”