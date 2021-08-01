缅甸军方宣布成立看守政府 敏昂莱担任总理

8月1日，缅甸军政府宣布紧急状态将延长至2023年8月结束以后，又发表通告称将成立看守政府，缅甸国防军总司令敏昂莱将担任看守政府总理，副总司令梭温将担任副总理。缅甸军政府还再次承诺举行多党派选举，并表示已经做好准备，与东盟委任的特使合作。

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据路透社报导，敏昂莱星期日在发表电视讲话中表示，下次大选将在国家政治恢复稳定时进行，同时根据法律将需要六个月时间筹备选举，因此缅甸的紧急状态将到2023年8月结束。敏昂莱指出，缅甸已准备好在东盟框架下，与东盟合作，包括与东盟特使对话。他称，会确保选举选出的执政联盟，是建基于民主和联邦制。

由缅甸军政府委任的选举委员会在上月26日称，去年11月举行的大选存在“严重舞弊”，宣布废除该次选举结果。当时选举，由昂山素姬领导的缅甸全国民主联盟，获半数以上议席。

东盟将会于周一早举行会议，目标在会议上定出特使人选，寻求结束缅甸当地的暴力冲突和促进缅甸军方与示威者对话。东盟早在 4 月底曾与缅甸军方达成终止暴力的共识，但缅甸军方之后仍然持续镇压抗议人民，东盟各国当时亦就派遣特使赴缅甸的人选存在分歧。